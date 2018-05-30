〈台北國際電腦展〉今年聚焦六大面向 商機龐大 訂單

Computex 今年共有 1602 個廠商參展，使用了 5015 個攤位，連續 2 年展場供不應求，新加入的 5G 及 區塊鏈兩大主題，今年也將以論壇形式，瞄準明後年的產業動向。

一年一度的台北國際電腦展 (Computex) 將在 6 月 5 日登場為期 5 天，今 (2018) 年論壇首度運用人臉辨識，炒熱人機介面市場話題，今年產業也將聚焦 5G、區塊鏈等六大面向，預期將帶來龐大商機，Computex 單一展覽的訂單，就能抵過 10 個外銷展的業績，而這也都將是未來產業發展風向球。

Computex 今年訂定六大主題，新加入第五代行動通訊 (5G) 、區塊鏈 (Blockchain)、再加上人工智慧 (AI) 、物聯網技術應用 (IoT)、創新與新創 (Innovations & Startups) 及電競與虛擬實境 (Gaming & VR) 共六大面向作為主題。

Computex 商機龐大，根據統計，Computex 單一展覽的訂單，就能抵過 10 個外銷展的業績，展出內容從一開始的 Computer 轉換成 Computing，到近年進入把現有裝置智慧化，也逐漸成為近年看點。

進一步來看各主題看點，其中，光人工智慧類別就占據新創館三分之一攤位，今年特別將人臉辨識首度使用在論壇入場，邀請國際大廠 IBM、Intel(INTC-US)、NVIDIA(NVDA-US) 等共 15 位全球科技企業講師，剖析 AI 產業最新發展。

電競項目 2022 年將成亞運正式項目，硬體設備商如圓剛 (2417-TW) 、恩玩、宏亮、台灣鐵三角、撼訊 (6150-TW)、良凱、宏昇等，也都將在展覽展出高效能裝置配備。

電競產品被視為 PC 市場新一代的革命，廠商舉辦競賽、贊助職業電競戰隊及成立品牌，強化使用者連結及認同，除了產品高架化趨勢成型，主機板、機殼、散熱系統等硬體也將打造 PC 產業新樣貌，各廠都將積極搶進完整電競生態圈發展，另外更有電腦品牌廠導入電競酒吧、電競旅館等應用，也將同步在 Computex 現身。

物聯網時代來臨，今年 Computex 將展出安全應用、智慧醫療、車聯網、智慧穿戴與運動科技、人工智慧與大數據、智慧科技解決方案、智慧居家與娛樂等七大類產品，指標廠涵蓋微軟 (Microsoft)(MSFT-US)、Intel、訊舟科技 (3034-TW) 、精英電腦 (2331-TW ) 及凌群電腦 (2453-TW) 都將參展。

車用市場需求也看俏，今年奧迪 (Audi) 首次來台舉辦論壇格外吸睛，並舉辦創新獎，從人工智慧、物聯網、大數據、VR & AR、共享交通、智慧停車、替代燃料及節能等面向切入，在台灣車壇及交通應用的領域找到創新解決方案。

5G 最快將在 2019 年商轉，技術發展也成今年展覽重點，今年首度列入 Computex 主題之一。隨著 5G 技術發展，智慧城市、智慧家庭、物聯網及車聯網、自駕車等新興科技未來發展趨勢看俏。此外 5G 技術讓 VR、AR 得以實踐，傳輸頻寬增加，更高解析度 4K 影片串流播放的技術才會可行。

區塊鏈的技術應用與發展趨勢已成為新一波勢不可擋的浪潮，IDC 預估，2018 年全球投入於區塊鏈解決方案的資金將達到 21 億美元，相較於 2017 年的 9.45 億美元增加一倍以上；其中，金融業對區塊鏈解決方案的投資金額上看 7.54 億美元；其次則為分銷和專業服務產業；製造與資源則列居第三大區塊鏈應用產業。

因應此趨勢，今年 Computex 首度將區塊鏈列入六大主題之一，期望偕同國內外積極布局區塊鏈領域之領航者如 IBM、Bitmark、智抗糖，加速拓展區塊鏈技術新商機。

Computex 邁入第 38 年，從最初的 PC、大尺寸監視器、LCD 顯示器等硬體展示，轉向雲端運算、智慧行動、人工智慧等加值軟體及商業解決方案，每年都會呈現未來產業趨勢。

近兩年 Computex 攤位飽和，業內人士指出，許多買家觀展，以合作方式取代直接下單，無法單從成交訂單判斷市況；因此只要新的國際大廠來台參展、舉辦論壇，對台灣供應鏈都是潛在合作機會，也將有助產業後續發展。