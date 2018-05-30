嚴德發稱「不會為台獨而戰」　成大陸心戰宣傳內容

嚴德發說，憲法規定的非常清楚，我們是國家的軍隊，國軍必須跳出地域、個人跟黨派，忠於國家、忠於人民，為中華民國的生存發展而戰，為 2300 萬同胞、台澎金馬的生存福祉而戰，這是非常清楚的，國軍會嚴守這個核心價值，強化國防武力。

傳出中國大陸近來重啟對我國軍心戰喊話，國防部長嚴德發日前一席「國軍不會為台獨而戰」也成為宣傳內容。對此，嚴德發今（ 30 ）日受訪時表示，不必要跟中共的宣傳統戰的技倆隨之起舞，中共一直以來對我方的威脅之一，就是心戰、宣傳戰，針對對方的文攻武嚇，不要隨之起舞。

此外，國軍漢光演習正進入最後階段，媒體問到，他是否會比照前部長馮世寬南下與演習官兵同宿？嚴德發說，國軍漢光演習年度重大三軍聯合作戰演習，這是非常重要的，個人只要有時間，一定會跟部隊在一起，為他們打氣、加油、鼓勵，希望演習能順利成功，對國防戰備、軍備，能夠有幫助、有進步。

至於近來天氣炎熱，嚴德發表示，都會按照正常進度來做，會做好防熱、中暑的措施，已經完備了。

對於海軍反潛直升機 MH60R 採購案，嚴德發說，海軍的作戰需求，都納入規畫、考量，目前它是在五年兵力整建計畫裡面，原來的進度跟排的年度就不是在當前，都會按照正常進度推動。

對於美國近日公告「國防授權法」，有助於我國強化、改革國防，嚴德發表示，感謝美國國會長期以來友我法案推動，對於我方的防衛戰力、以及相關軍事交流、與相關高層互訪，這些實質的促進台美雙方交流活動會有幫助，這些都是為了區域和平穩定來做，後續會持續依據美方評估，進行協商來做深化。

外傳美國將派 200 位工程師協助潛艦國造，嚴德發則否認，他說目前沒有這個資訊，相關報導訊息不實。