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5成6企業Q3擬徵才 平均薪資逾3萬創5年高

中央社2018/05/30 10:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北30日電）人力銀行調查發現，5成6企業第3季有徵才計畫，且有徵才計畫的企業中，不僅徵才規模增加8.2%，平均薪資新台幣3.07萬元更創5年同期新高；調查也發現企業進用新鮮人意願提高。

1111人力銀行今天公布企業今年第3季徵才需求調查顯示，55.77%企業有徵才意願，和去年同期差距不大，僅微幅下滑0.7個百分點，但有徵才的企業中，徵才規模比去年同期增加8.2%。

探究企業徵才的主因，48.38%為填補流失人力，22.69%為例行性徵才或季節性徵才，13.22%因業務量增加，企業擴編或拓點則有7.86%。

進一步交叉分析，徵才意願最高的產業分別是資訊與科技業、工商業服務業以及民生與服務業。而開出職缺數最多的產業則是工商業服務業、民生與服務業及傳產與製造業。

至於企業主最想進用職務類別，分別是業務推廣占比20.32%、操作技術占比17.58%、生產製程占比14.46%，與行政後勤占比10.22%。

另外，第3季因適逢畢業季，調查發現，有73.82%的企業願意進用社會新鮮人，比起去年的66.14%增加7.68個百分點，平均進用比例為25.6%，換句話說，每4個職缺就有1個職缺會用新鮮人，對於即將踏入社會的新鮮人來說，想要找工作機會比去年同期更多。

重要的是，調查發現，今年第3季有徵才規畫的企業主，平均願意給出新台幣3萬783元的薪資，6成6的企業主薪資都落在2.5萬元至3.5萬元間。

而為搶救低薪，行政院宣布政府機構派遣工起薪3萬元，帶頭拉抬薪資，但有31.29%的企業主坦言沒有加薪規畫，還有42.84%的企業主表示要視營運狀況來決定是否加薪。

對於明年度調高時薪到150元的規畫，有2成4企業主表明會受到衝擊，其中11.75%會因為人事成本提高而減少聘用計時人員，5.29%將改由正職人員加班因應、4.31%企業主則選擇縮減排班，另有3.06%企業會因此裁減現有的計時人員。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，本次調查中，企業主願意提供的薪資條件低空飛過3萬元，比起去年的2萬9074元，增加1709元，是近5年來同期調查的高點，看出國內薪資緩步回升的趨勢，但受到景氣成長力道不足的因素影響，已經有3成企業主表態今年度沒有加薪計畫。

李大華指出，調漲時薪雖有34萬名的非典型就業勞工可望受惠，但也衝擊部分企業主的用人規畫，包括餐飲業、服務業等大量進用計時人員的產業，都可能因為人事成本提高，重新調整計時人員的工作項目，也因為時薪與月薪脫鉤，在成本的考量下，由正職人員加班、裁減計時人員都會成為企業主降低成本的選項。

1111人力銀行「企業第三季徵才需求調查」，針對1111人力銀行的企業會員進行網路問卷調查，調查時間2018年5月16日到5月29日，立意抽樣1438份。（編輯：郭萍英）1070530

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