紐約台灣書院影展 聚焦多元文化與新移民

影展將在駐紐約辦事處台灣書院B1放映廳舉行，5月31日放映「再見可愛陌生人」及短片「迎向邊疆公路」，6月7日放映電影「候鳥來的季節」，6月21日放映紀錄片「黑熊森林」。

目前在台外籍勞工已突破60萬人，為呼應台灣與紐約同為多元文化與移民組成的社會，紐約台灣書院5月推出「和」當代藝術展，展出來自5個國家的9名藝術家作品，並放映聚焦外籍移工及配偶的電影及紀錄片，從多元視角反思全球化挑戰。

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）紐約台灣書院舉辦「多元文化與新移民」主題影展，31日起將放映4部電影，包括探討東南亞移工在台生活的紀錄片「再見可愛陌生人」，呈現新台灣文化面貌。

「再見可愛陌生人」為2013年「可愛陌生人」的續集，導演阮金紅、蔡崇隆持續關切越南移工的勞動生活，探索大量移工潛逃的背後成因，追蹤被台灣遣返的非法移工家庭景況。

截至2016年底，在台非法外勞人數已超過6萬人，其中以越南移工居首。身為越南裔新移民的阮金紅經由一點一滴探查，逐漸了解越南同胞為何走上無奈又艱辛的淘金路。

「迎向邊疆公路」曾入圍坎城影展電影基石（Cinefondation）競賽單元。導演王逸鈴表示，人在遭遇困難時，公路往往代表希望，出走常意味著救贖，片中以車為家的主角因無從選擇而踏上公路，旅程中「追尋」和「迷惘」共存。

「候鳥來的季節」描述由溫昇豪飾演的鳥類專家，讀書時離開雲林到台北定居，渴望如候鳥擁有自由翱翔的天空，現實生活卻陷入家庭與親情困境。本片呈現台灣城鄉差距、越南新娘與新住民在異鄉生存面對的挑戰，以及個人生命追尋等課題。

「黑熊森林」則訴說人與大自然互動，由金馬獎最佳紀錄片導演李香秀歷時6年拍攝，期望引領觀眾認識台灣山林、布農族文化，並揭開台灣特有保育生物黑熊的神祕面紗。（編輯：屈享平）1070530