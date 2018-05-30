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林為洲盼快啟動縣長初選 6月中能有結果

中央社2018/05/30 10:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨立委林為洲今天針對國民黨新竹縣長提名表示，對政黨來講，重要是要建立典章制度，只要照制度走，他會全力支持初選出線的人，希望儘快啟動初選機制，盼6月中能有結果。

中國國民黨新竹縣長提名難產，早已表態角逐的國民黨立委林為洲日前決定不等了，啟動大選模式，扮母雞帶黨員開始造勢。他表示如果最終不是由他出線，將變成輔選的人。

林為洲上午接受電台節目「蔻蔻早餐」訪問表示，對一個政黨來講，個人好惡相對不重要，重要的是要建立典章制度，國民黨的初選制度是經中常會通過，只要照制度走，他會全力支持出線的人，因為有民調當依據，事後的整合也會更為順利，希望儘快啟動初選機制，希望6月中左右能有結果。

他說，他相信初選的公平性，不相信會有黑箱作業，但初選拖得太久對國民黨選情不利，8月份就要登記，但目前都沒聽到初選的時程，最好應先把時程訂出來。

林為洲說，沒有人跟他討論過要他退選，他一定會用國民黨的身份參選到底，若按照初選機制，他最後沒有出線，他變成輔選的人，不會違紀參選。

對於身份不是客家人遭質疑，林為洲說，他在2016年參選新竹縣的唯一一席立委，當時也沒被質疑非客家人。他說，他媽媽是客家人，所以他也是半個客家人，而且他也會說海陸腔的客家話。隨後，林為洲用客家話說，「客家的問題不是問題，我也會講海陸腔的客家話。」

對於是否獲得提名後就會辭立委，林為洲說，這尊重黨中央。他說，很多國民黨立委都有投入此次地方選舉，若只有新竹縣要辭，其他地方不辭，這也會有問題，要看黨中央通案的決定。

對於是否支持國民黨主席吳敦義提出終極統一的主張，林為洲表示，吳敦義的主張在中華民國憲法增修條文中有提到，他基本上同意，並且再加上要以全體2300萬人的利益為前提。他說，他不會用意識形態看待台灣要統一或獨立，而是由人民決定。（編輯：張均懋）1070530

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