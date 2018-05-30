若捐款世衛被拒 衛福部：台灣已盡善意

（中央社記者陳偉婷台北30日電）台灣擬捐款助世衛抗伊波拉疫情，衛福部長陳時中今天說，捐款是人道、防疫，用政治思考就很複雜。別人有難，台灣幫忙，會盡量透過管道捐款，若被拒收也沒辦法，台灣善意已盡。

今年世界衛生大會（WHA）未邀台灣參加，但陳時中仍率「世衛行動團」參與。總統蔡英文日前接見世衛行動團時表示，雖無法正式參與WHA，但台灣有決心為世界衛生貢獻，將捐100萬美元（約新台幣3021萬元）給世界衛生組織（WHO），協助防治非洲國家的伊波拉疫情。不過，捐款議題連日備受討論。

衛生福利部長陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員前受訪表示，目前款項尚未捐出，外交部循程序辦理，他不清楚會經過什麼管道捐款。