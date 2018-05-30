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娛樂

直播主吸金誇張行徑　17直播引警方關注

娛樂中心／綜合報導2018/05/30 15:54
▲藝人黃立成為17直播的老闆。（圖／翻攝黃立成臉書, 2018.05.30）
▲藝人黃立成為17直播的老闆。（圖／翻攝黃立成臉書, 2018.05.30）

26歲直播主邱姓女子，28日晚間遭前男友殺害，身中4刀傷重不治，她所屬直播平台17也發出聲明哀悼。由陳斐娟主持的談話性節目《54新觀點》，在昨（29日）晚播出的最新一集中也談到直播平台爭議，名嘴粘嫦鈺就提到，17直播主為了賺錢，露胸、吸毒樣樣來。


▲17上架初期備受爭議。（圖／翻攝Youtube, 2018.05.30）

粘嫦鈺透露，當初17直播上架時，因為直播主美女如雲，短短三個月就爆紅，但也曾從下載第一到下架只花7天，她說：「許多直播主為了賺錢，表演吸毒、自慰、偷拍鄰居小女童洗澡，甚至還有直播主找男友在鏡頭前上演活春宮，各種違反社會風俗的情況，都在直播上出現。」而17直播重新上架後，下載人數直飆3千萬人，17直播的老闆也是知名男團L.A. Boyz出身的黃立成，擅長炒作話題，曾在開台和舉辦春酒時，為犒賞第一名直播主，分別送過小島與直升機。


▲黃立成曾在17直播春酒送過小島與直升機。（圖／翻攝Youtube, 2018.05.30）

而17直播主除了平台的分紅，為了得到網友的禮物，更是使出渾身解數，低胸、露奶已見怪不怪，一天甚至可以賺10幾20萬元，不過粘嫦鈺也提到，「17直播重新上架後，出現許多違反社會風俗的直播，也引起警方高度關注。」

關鍵字黃立成粘嫦鈺
社會凶殺案頻傳　他PO文怒嗆男神趙又廷出道十年　維持好肌膚

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