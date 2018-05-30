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中央社

巴西卡車司機罷工 疑有人煽動

中央社2018/05/30 10:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西政府與卡車司機達成最後談判，答應未來60天，每公升柴油價格將調降巴西幣0.46元，但罷工仍未結束，卡車司機代表將此歸咎於有人滲入從中煽動。

巴西卡車司機罷工進入第9天，全國運輸公會（CNT）領導人施密特（Ivar Schmidt）表示，有些捍衛軍方干預運動人士滲入卡車司機中，意圖扳倒泰梅爾（Michel Temer）政府；還有一些卡車司機對民眾產生同理心，要求政府也調降汽油價格。

施密特認為，卡車司機不能為全民發聲，就如同教師罷工只是為爭取教師福利，「卡車司機不能妄想解決全民的問題。」

施密特表示，捍衛軍方干預運動人士獲得部分卡車司機的支持，因為在罷工期間，他們非常殷勤地為示威者送水和食物，所以很容易從中操縱卡車司機。

巴西卡車司機協會（Abcam）主席羅培斯（Jose daFonseca Lopes）說，「有些人利用卡車司機，企圖推翻政府。」

昨天有7人在東北部馬蘭豪（Maranhao）州的公路封鎖行動中被捕，他們都不是卡車司機。

巴西文官廳長（職權相當於行政院長）巴迪亞（Eliseu Padilha）今天表示，在罷工的卡車司機中，有政治因素滲入，「政府將揪出這些滲入者，讓卡車司機可以安心恢復工作。」

全國獨立運輸業者聯盟（CNTA）指出，政府已經受理卡車司機的訴求，罷工應陸續停止，但聯盟不保證司機可立即恢復工作。（編輯：陳俊碩）1070530

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