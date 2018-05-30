年功俸最高俸額調高 葉俊榮：嘉惠基層員警

（中央社記者謝佳珍台北30日電）基層警察年功俸最高俸額調高，內政部長葉俊榮今天表示，這項政策嘉惠非常多基層員警，普獲認同；至於最近剛要加入警察行列者，按照升遷序列，以後都有機會受惠。

立法院院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

葉俊榮上午列席立法院內政委員會，面對媒體詢問調高年功俸最高俸額是否未能嘉惠基層員警時表示，年功俸最高俸額由500調到525，525調高到550，將嘉惠非常多基層員警。