氣立上市首發CB籌資6億元轉換價訂80.5元 擬6

自動化氣壓元件製造廠台灣氣立 (4555-TW) 今、明年訂單能見度高，公司擬發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，並在今 (30) 日訂出轉換價為 80.5 元，擬於 6 月 6 日上櫃掛牌。

這也是台灣氣立上市掛牌 2 年多以來首度進行市場籌資，此籌資案是針對用於大陸投資案。

台灣氣立今年首季稅後純益 5830 萬元，季增 66%，年增 20 倍，每股純益為 0.87 元，第 2 季營運也在加溫中，4 月營收創新高，達 1.58 億元，月增 9.16%，年增 27.55%，今年前 4 月營收為 5.37 億元，年增 38.34%。