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即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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85%民眾都有這困擾　黃金密碼HN345公開「解秘」

記者彭夢竺／台北報導2018/05/30 11:15
▲有高達85%的民眾有過排便不順暢的困擾，喝優酪乳使排便順暢是不少民眾會選擇的方式。（圖／NOWnews攝）
▲有高達85%的民眾有過排便不順暢的困擾，喝優酪乳使排便順暢是不少民眾會選擇的方式。（圖／NOWnews攝）

根據2018年「暢活必修課，國人解秘調查」發現，有高達85%的民眾有過排便不順暢的困擾，約有74%的人會選擇調整飲食，其中，喝優酪乳使排便順暢是不少民眾會選擇的方式。調查結果顯示，有近7成的民眾認為益生菌數量的多寡是最重要的，還有近6成的人以為優酪乳中的好菌都可以到達腸胃，其實都是國人對於益生菌常有的迷思，益生菌的活性與菌種是否擁有能夠通過胃酸、膽鹽的耐性順利抵達腸胃道，才是關鍵。

為了帶給台灣消費者另一項健康新選擇，長期投入優酪乳市場的味全首度與歐洲百年益生菌權威杜邦Danisco攜手合作，結合雙方的專業優勢，使用擁有國際健康認可的黃金密碼「雙歧桿菌HN345」，推出優酪乳新品搶市，有助提升民眾日常生活保健品質，使排便順暢，創造優酪乳市場另一個里程碑。


▲味全中央研究所徐志安博士指出，他們特別選用經長期研究投入才獲得國際上認可的益生菌HN345，且堅持不使用添加物，像是香料、膠體等，希望能有助於維持消化道機能。（圖／NOWnews攝）

味全中央研究所徐志安博士指出，暢優345優酪乳特別的地方在於，他們特別選用經過長期研究投入才獲得國際健康認可的益生菌HN345，且堅持不使用添加物，像是香料、色素以及膠體，希望能有助民眾維持消化道機能。

杜邦營養與健康首席應用專家Anders Henriksson特別說明，HN345是耗時10年以上，從2,000多株菌種中反覆篩選與測試而決定的，能通過胃酸與膽鹽考驗，順利抵達，榮獲瑞士與加拿大雙國官方健康認可，並有53篇科學文獻的專業支持，可使排便順暢。

談起當初雙方合作的契機，徐志安博士表示，杜邦Danisco在益生菌研究上已有超過百年的歷史，對於菌株的掌握程度高，每一種菌的功能、全面性的研究、臨床實驗都具有非常專業的經驗，因此特別與他們合作，獨家選用雙歧桿菌HN345，開發出暢優345優酪乳，同時產品也經過消費者體驗，獲得9成以上的體驗滿意。


▲杜邦營養與健康首席應用專家Anders Henriksson說明，HN345能通過胃酸與膽鹽考驗，並榮獲瑞士與加拿大雙國官方健康認可，可使排便順暢。（圖／資料照片）

除了飲用含有益生菌的優酪乳外，醫師也提醒民眾，搭配均衡飲食、規律運動，攝取足量纖維質並喝足水量.，且養成固定排便習慣，才是消化道機能保健長久之計。


▲為了帶給台灣消費者另一項健康新選擇，業者與歐洲百年益生菌權威攜手合作，結合雙方的專業優勢，使用擁有國際健康認可的雙歧桿菌HN345。（圖／NOWnews攝）

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