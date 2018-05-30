〈王品股東會〉降人事成本衝刺平價餐飲 投資千萬元增

餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (30) 日召開股東常會，王品董事長陳正輝宣布，為了降低人事成本並加強集中化管理、因應未來衝刺平價泛中餐品牌需求，王品已於 5 月投資逾千萬元增加中央廚房設備，預計 7 月 1 日起可開始運營。

陳正輝指出，王品集團可說是目前所有餐飲集團中人事成本最高的一家，隨著基本工資增加、油價走升再加上少子化的缺工問題越來越明顯，開出中央廚房可降低人力成本，並整合產業鏈上下游資源，以更加穩定各店的餐飲品質。

王品總經理楊秀慧進一步說明，這一次中央廚房的投資，主要是中型且短期的規劃，投資資金約 1000 多萬元來購買設備，但租賃成本並未因此增加，不排除未來還有第二階段更大的投資。