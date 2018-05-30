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〈台北國際電腦展〉AIoT與車用需求看俏 BMW、

鉅亨網2018/05/30 10:37
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台北國際電腦展將在 6/5 開展，今年英特爾 (INTC-US) 與微軟 (MSFT-TW) 等大廠都將以邊緣運算作為基礎，在主題論壇上探討人工智慧新應用，打造 AIoT (人工智慧 AI + 物聯網 IoT) 新生活；研調機構 IDC 認為，AIoT 將是今、明兩年最蓬勃發展的產業，也將牽動台灣未來產業發展；而除 AIoT 領域外，另一個吸睛重點在車用相關，今年 BMW 總代理汎德首度參加 innoVEX、另一家車廠 Audi 也是首度舉辦論壇，讓今年展覽增添更多自駕車新技術與車聯網相關題材。

IDC 指出，智慧化應用種類跟品質，將決定台灣未來商機，並檢驗智慧生活何時可行，今年 Computex 中 Audi 及電商亞馬遜都將舉行主題論壇，為自駕車、車聯網與電商發展揭開序幕。

IDC 台灣區企業應用研究部研究經理蔡宜秀分析，從科技來看，AIoT 將是全球應用最廣，今、明兩年最蓬勃發展的產業類型，包括：智慧家庭、智慧建築、智慧車，及製造業、交通等五大面向，將有可見的長遠發展。

而產業連結回台灣市場來看，蔡宜秀表示，智慧交通在台灣各地都有專案進行，等到商業模式成熟後，系統整合商就有機會將智慧交通整案輸出到拉丁美洲或是東南亞。

蔡宜秀表示，今年 Computex 中展現 AIoT 智慧化應用的「種類」跟「品質」，將決定 AIoT 的商品化程度，如果能順利轉變為採購意願，是台灣的有效商機。

Computex 今年的論壇中，英特爾主題演講就以 AIoT 為主題，微軟論壇則以技術年會主題 intelligent cloud 與 intelligent edge 等應用，邀請全球副總裁 Nick Parker 進行專題演講，分享如何讓數十億聯網裝置連結於雲端上，發揮強大的運算能力。

國際大廠 NVIDIA 也將在 Computex 期間舉行四場主題演講，包含企業應用、電競產品等，全數圍繞 AI 主題；另外 innoVEX 更有多場次以 AI 為主題的論壇。

電商亞馬遜則一連三天舉辦創新應用發表會，繼智慧音箱邀請台廠代工後，前進無人商店的亞馬遜，想藉著哪些新興科技開拓電商新市場，台廠是否有機會加入這場人工智慧浪潮，也成為外界關注焦點。

除了 AI，車用相關也是重點，NVIDIA 今年就搭配 Audi 在台灣舉辦的新創獎，分享未來自駕車的相關技術；Audi 來台舉辦論壇並首度舉辦創新獎，向台灣廠商招募自駕車解決方案。

根據 Research And Markets 研究報告指出，去 (2017) 年全球車聯網市場 728.9 億美元，預估 2025 年上看 2192.1 億美元， 2017 - 2025 年複合成長率 (CAGR) 高達 14.8%，內容涵蓋汽車聯網、交通安全、自動駕駛和智慧交通等軟硬體與服務項目，可見市場趨勢正在成形中。

可觀察到本次展期，除環隆科技展出輔助駕駛系統，較特別是 InnoVEX 新創特展唯一參展車商 BMW 總代理汎德，今年是首度參與 InnoVEX，並將發表對自動駕駛和電動科技等趨勢，儘管多數車商並未參與，但可留意到各大廠日前已陸續提出未來移動的新模式。

例如，Nissan 電動車 LEAF 具備 L3 自動駕駛系統 ProPILOT，擁有先進的即時圖像處理技術，使用共 4 個鏡頭、且車輛周圍配有 12 個雷達；而 TOYOTA、Lexus 也宣布車款將陸續導入亞馬遜 Alexa，同時，TOYOTA 也開始轉型為移動平台整體解決方案商。

由於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛是汽車產業未來追求零碰撞的發展關鍵之一，法人認為，包括毫米波雷達、攝影機、光達模組，以及模組使用的相關上游零組件的發展是觀察趨勢之一。

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