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娛樂

小S深夜爆氣怒PO「退出宣言」　撂狠話：我要做自己

娛樂中心／綜合報導2018/05/30 10:44
▲小S個性直率，向來有話直說。（圖／翻攝小S臉書 , 2018.05.30）
▲小S個性直率，向來有話直說。（圖／翻攝小S臉書 , 2018.05.30）

女星小S（徐熙娣）下個月將過40歲生日，即便已屆不惑之齡、她的外貌及身材依然維持的玲瓏有緻，完全看不出來已是三個小孩的媽，她也經常在社群分享大跳Zumba等運動影片，正面能量影響不少粉絲，不過今（30）日凌晨小S突然在社群PO文撂狠話，怒喊：「他X的到底要多瘦！」似乎已經受夠「減肥、瘦身」一事！

小S今晨在社群分享一張露出燦笑的素顏照，但貼文似乎忍不住怒氣，她爆氣表示：「到底要多瘦！我受不了了，每個女人都在炫耀自己的身材，我也是，但他X的到底要多瘦！人的一生只為了追求瘦跟美，我退出！」還說受夠了比基尼照、運動照、以及「網美照」，她說道：「我受夠了，我要做自己，我要照著自己的腳步走」！

直率的小S甚至放話如果有人問她「胖了喔」，她會回對方：「干你屁事，你去看看你的身材吧」，向來崇尚自然美、PO照堅持不修圖的她也呼籲：「還有不要再美圖！面對你自己吧！」大部分粉絲對於她的「退出宣言」大表認同，留言說：「百分百支持妳」、「妳不是一直都在做自己嗎」，但也有人虧：「一定又是喝醉了」、「可是妳很瘦啊」！


▲小S從出道以來始終堅持做自己。（圖／翻攝小S臉書 , 2018.05.30）


▲小S怒PO「退出宣言」。（圖／翻攝小S臉書 , 2018.05.30）

關鍵字小s徐熙娣zumba減肥素顏瘦身網美
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