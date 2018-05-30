小S深夜爆氣怒PO「退出宣言」　撂狠話：我要做自己

女星小S（徐熙娣）下個月將過40歲生日，即便已屆不惑之齡、她的外貌及身材依然維持的玲瓏有緻，完全看不出來已是三個小孩的媽，她也經常在社群分享大跳Zumba等運動影片，正面能量影響不少粉絲，不過今（30）日凌晨小S突然在社群PO文撂狠話，怒喊：「他X的到底要多瘦！」似乎已經受夠「減肥、瘦身」一事！

小S今晨在社群分享一張露出燦笑的素顏照，但貼文似乎忍不住怒氣，她爆氣表示：「到底要多瘦！我受不了了，每個女人都在炫耀自己的身材，我也是，但他X的到底要多瘦！人的一生只為了追求瘦跟美，我退出！」還說受夠了比基尼照、運動照、以及「網美照」，她說道：「我受夠了，我要做自己，我要照著自己的腳步走」！