捐款世衛恐拒收？陳時中：善意已經盡了

陳時中說，捐款這件事，由外交部循著一定的程序去辦理，他並不清楚，並強調，捐款純粹是站在人道、健康防疫的議題，用政治面去思考，就會變得很複雜，如果當作防疫的議題來看，其實是單純很多，「我們有難的時候，大家來幫我們的忙，別人有難我們去幫忙，盡我們能夠做的到的事情，善盡國際社會一份子的責任而已」。

總統蔡英文日前接見「世衛行動團」時，宣布將捐助 100 萬美元給世界衛生組織，作為對抗伊波拉病毒基金，不過傳出世衛在中國壓力下恐「不領情」拒收，對此，衛福部長陳時中今（ 30 ）日受訪時表示，盡量透過各種管道去捐，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了」。

媒體問到，若被拒收，是否會有損國家尊嚴？陳時中表示，不會從這面去思考，用政治面去思考，就會有這些相關議題，我方只想要幫助人家而已。

媒體追問，若對方拒收的因應之道？陳時中指出，會盡量透過各種管道去捐，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了」。

陳時中說，過去台灣曾想直接捐疫苗到國外，但疫苗有 WHO 認證等問題相對困難，所以沒捐成， 3 年前同樣是伊波拉疫情，我國透過美國疾管署下面所屬的基金會，就成功把相關物資跟金額捐出去。

媒體再問，國際間是否會不知道善款來自台灣？陳時中愣了一下說，大家還是會知道是台灣捐的，在捐款的時候，不需要每筆捐款都寫的很清楚來自台灣，「自然大家都會知道」，像 104 年台灣有捐款，是大家都知道的事情。