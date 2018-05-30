NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

捐款世衛恐拒收？陳時中：善意已經盡了

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/30 10:48
▲傳出世衛在中國壓力下恐「不領情」拒收我善款，對此，衛福部長陳時中 30 日受訪時表示，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了。」（圖／NOWnews資料照）
▲傳出世衛在中國壓力下恐「不領情」拒收我善款，對此，衛福部長陳時中 30 日受訪時表示，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了。」（圖／NOWnews資料照）

總統蔡英文日前接見「世衛行動團」時，宣布將捐助 100 萬美元給世界衛生組織，作為對抗伊波拉病毒基金，不過傳出世衛在中國壓力下恐「不領情」拒收，對此，衛福部長陳時中今（ 30 ）日受訪時表示，盡量透過各種管道去捐，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了」。

陳時中說，捐款這件事，由外交部循著一定的程序去辦理，他並不清楚，並強調，捐款純粹是站在人道、健康防疫的議題，用政治面去思考，就會變得很複雜，如果當作防疫的議題來看，其實是單純很多，「我們有難的時候，大家來幫我們的忙，別人有難我們去幫忙，盡我們能夠做的到的事情，善盡國際社會一份子的責任而已」。

媒體問到，若被拒收，是否會有損國家尊嚴？陳時中表示，不會從這面去思考，用政治面去思考，就會有這些相關議題，我方只想要幫助人家而已。

媒體追問，若對方拒收的因應之道？陳時中指出，會盡量透過各種管道去捐，若人家不收或捐不出去，那也是沒辦法的事，「善意已經盡了」。

陳時中說，過去台灣曾想直接捐疫苗到國外，但疫苗有 WHO 認證等問題相對困難，所以沒捐成， 3 年前同樣是伊波拉疫情，我國透過美國疾管署下面所屬的基金會，就成功把相關物資跟金額捐出去。

媒體再問，國際間是否會不知道善款來自台灣？陳時中愣了一下說，大家還是會知道是台灣捐的，在捐款的時候，不需要每筆捐款都寫的很清楚來自台灣，「自然大家都會知道」，像 104 年台灣有捐款，是大家都知道的事情。

關鍵字陳時中衛福部who伊波拉病毒蔡英文
大陸首度開放　太空站與國際合作殺人案頻傳　槍決不能解決問題？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan