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影／《精靈寶可夢》新作正式發表　在NS上享受全新冒險

記者顏大惟／台北報導2018/05/30 10:56
▲NS上《精靈寶可夢》新作確定為《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》。（圖／翻攝自Youtube）
▲NS上《精靈寶可夢》新作確定為《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》。（圖／翻攝自Youtube）

《精靈寶可夢》系列最新作終於確定將在 Switch 上發售！今（ 30 ）日任天堂與 The Pokémon Company 、 Game Freak 、 Niantic 舉辦發表會，確定新作名稱為《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／ Let's Go ！伊布》，為《精靈寶可夢》初代重製版。


▲《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》為初代重製，畫面和系統都大幅進化。（圖／翻攝自Youtube）

據官方透露的最新宣傳片來看，本作支援 Switch 的體感功能，例如想要捕捉寶可夢的話，只要做出投擲的動作就可以把精靈球投出，同時，本作也支援單機雙人模式，可以和朋友一起抓寶、冒險，捕捉寶可夢。


▲使用單邊 Joy-Con 就能享受遊戲。（圖／翻攝自Youtube）


▲在本作中也能實現以往不可能看到的「單機雙人」模式。（圖／翻攝自Youtube）

官方也推出了「 Monster Ball Plus （精靈球變身遊戲控制器）」，將控制器化身為小小的精靈球，並和遊戲中連動，例如捕捉時燈光的閃爍與震動等，甚至還可把寶可夢放進精靈球中，與你最喜歡的寶可夢一同出門冒險。


▲使用「精靈球 Plus 」能把寶可夢帶出門。（圖／翻攝自Youtube）

另外，本作也能與手遊《精靈寶可夢 GO 》連線，把在《精靈寶可夢 GO 》中的寶可夢傳送到遊戲中的「 GO PARK 」中欣賞；也可以將各種禮物回傳到《精靈寶可夢 GO 》裡。


▲本作支援和手遊《精靈寶可夢 GO 》進行連線。（圖／翻攝自Youtube）

《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》預計於 2018 年 11 月 16 日全世界同步上市，專用控制器「精靈球 Plus 」也將同步發售。

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