影／《精靈寶可夢》新作正式發表　在NS上享受全新冒險

《精靈寶可夢》系列最新作終於確定將在 Switch 上發售!今( 30 )日任天堂與 The Pokémon Company 、 Game Freak 、 Niantic 舉辦發表會,確定新作名稱為《精靈寶可夢 Let's Go!皮卡丘/ Let's Go !伊布》,為《精靈寶可夢》初代重製版。

據官方透露的最新宣傳片來看,本作支援 Switch 的體感功能,例如想要捕捉寶可夢的話,只要做出投擲的動作就可以把精靈球投出,同時,本作也支援單機雙人模式,可以和朋友一起抓寶、冒險,捕捉寶可夢。



▲使用單邊 Joy-Con 就能享受遊戲。(圖/翻攝自Youtube)



▲在本作中也能實現以往不可能看到的「單機雙人」模式。(圖/翻攝自Youtube)

官方也推出了「 Monster Ball Plus (精靈球變身遊戲控制器)」,將控制器化身為小小的精靈球,並和遊戲中連動,例如捕捉時燈光的閃爍與震動等,甚至還可把寶可夢放進精靈球中,與你最喜歡的寶可夢一同出門冒險。



▲使用「精靈球 Plus 」能把寶可夢帶出門。(圖/翻攝自Youtube)

另外,本作也能與手遊《精靈寶可夢 GO 》連線,把在《精靈寶可夢 GO 》中的寶可夢傳送到遊戲中的「 GO PARK 」中欣賞;也可以將各種禮物回傳到《精靈寶可夢 GO 》裡。



▲本作支援和手遊《精靈寶可夢 GO 》進行連線。(圖/翻攝自Youtube)

《精靈寶可夢 Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布》預計於 2018 年 11 月 16 日全世界同步上市,專用控制器「精靈球 Plus 」也將同步發售。