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宏碁電競產品全線到齊 要搶心占率

中央社2018/05/30 10:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北30日電）電腦品牌廠宏碁資訊產品事業總經理高樹國受訪表示，宏碁電競產品全線到齊，要讓遊戲玩家都有適合的裝置，但宏碁不會刻意追求出貨量成長，反而會更注重提升心占率。

宏碁23日在紐約舉辦全球記者會，發表電競筆電、電競桌機、電競周邊、Nitro系列桌機與顯示器、輕薄筆電、Chromebook商務筆電等6大系列新品，搶攻返校季商機。

針對電競產品線，宏碁推出全新Predator Orion5000系列、Predator Orion 3000系列電競桌機；並發表全新Nitro 50系列桌機及Nitro VG0、RG0系列顯示器，進一步擴大旗下Nitro系列產品陣容。

高樹國說，宏碁電競產品線變得更齊全，展現對電競的決心，包括在筆電、桌機、顯示器產品都全線到齊，要讓喜歡玩遊戲的用戶都有適合的裝置；他強調，宏碁不會缺席電競市場，而是要「迎頭趕上」。

高樹國指出，對於宏碁發表的新產品，他期待在心占率方面有所表現；觀察IDC等市調機構的出貨統計數字，宏碁市占還在上升，因此宏碁不會刻意追求出貨量成長，反而會花費較多心力提升心占率（心理占有率，指品牌在消費者心中的印象）。

近期被動元件等關鍵零組件價格頻頻喊漲，高樹國坦言，有感受到壓力，但沒看到太具體的影響；儘管供應鏈有反映相關問題，他認為，只要公司體質好、預測準確且備貨充足，就不容易受到類似事件的影響。（編輯：郭萍英）1070530

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