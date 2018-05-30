宏碁電競產品全線到齊 要搶心占率

（中央社記者吳家豪台北30日電）電腦品牌廠宏碁資訊產品事業總經理高樹國受訪表示，宏碁電競產品全線到齊，要讓遊戲玩家都有適合的裝置，但宏碁不會刻意追求出貨量成長，反而會更注重提升心占率。

高樹國說，宏碁電競產品線變得更齊全，展現對電競的決心，包括在筆電、桌機、顯示器產品都全線到齊，要讓喜歡玩遊戲的用戶都有適合的裝置；他強調，宏碁不會缺席電競市場，而是要「迎頭趕上」。

高樹國指出，對於宏碁發表的新產品，他期待在心占率方面有所表現；觀察IDC等市調機構的出貨統計數字，宏碁市占還在上升，因此宏碁不會刻意追求出貨量成長，反而會花費較多心力提升心占率（心理占有率，指品牌在消費者心中的印象）。

近期被動元件等關鍵零組件價格頻頻喊漲，高樹國坦言，有感受到壓力，但沒看到太具體的影響；儘管供應鏈有反映相關問題，他認為，只要公司體質好、預測準確且備貨充足，就不容易受到類似事件的影響。（編輯：郭萍英）1070530