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中央社

陸媒批美擬課關稅出爾反爾 嗆決不退讓

中央社2018/05/30 10:33
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北30日電）針對美國突然表示將針對500億美元的中國大陸商品加徵25%關稅，中國鷹派官媒環球時報今天發出社評，批評美方出爾反爾，又再揮舞大棒提高要價，並強調中方將堅守底線，決不退讓。

社評指出，中美不到兩周前剛剛在華盛頓就擱置貿易戰達成框架協議，雙方發表了聯合聲明，美方宣布擱置對中國產品加征關稅的計劃。美國商務部長羅斯計劃6月2日至4日訪問中國，進一步商談落實該框架協議。「在這之間什麼也沒有發生，但是白宮突然就變卦了」。

社評認為，美方顯然不是想重新開打貿易戰，而是經過白宮的內鬥，強硬派觀點占了上風；為得到更多好處，又拋出新的要價籌碼，進一步向中國揮舞大棒施壓。

社評稱，白宮的新姿態告訴中國，美方的要價是隨行就市、水漲船高的。與這樣的政府舉行談判，唯一要做的就是堅守底線，決不退讓。

社評並揚言，如果美國6月15日推出對中國商品加征關稅的方案，意味著之前達成的什麼協議都將失效，「中國必將對等反擊，中美從此進入全面貿易戰模式。」

對於中國商務部昨晚稱美方「策略性聲明」出乎意料，但也在意料之中，具有官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天撰文解讀，認為中方已看透，這不過是美國在揮舞大棒，對中國進行極限施壓的談判策略。

文章指出，從美方最近的表現看，確實是變臉高手，這應該就是川普的鬥爭策略。美國商務部長羅斯即將來中國，不排除美國是在漫天要價，想訛詐出一個更有利於美國的交易。

文章強調，中國不可能被嚇倒，假如美國不在意達成的共識和默契，談判又回到了原點，那對不起，還是那句話：「打，奉陪到底；談，大門敞開。」（編輯：楊昇儒）1070530

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