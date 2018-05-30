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哈啦財經／新台幣貶破30　2字頭一去不復返？

記者顏真真／台北報導2018/05/30 11:32
▲睽違逾5個月，新台幣兌美元5月30日早盤重現3字頭（圖／ NOWnews 資料照）
▲睽違逾5個月，新台幣兌美元5月30日早盤重現3字頭（圖／ NOWnews 資料照）

新台幣兌美元在睽違逾5個月後，重現「3」字頭，5月30日一開盤就貶破30元整數大關，而市場關注新台幣「2」字頭是否就此拜拜？就目前來看，因這兩天出口商仍有月底作帳拋匯需求，一般認為，新台幣能否站穩「3」字頭還要觀察。不過，6月開始面對歐元區政局動盪，加上市場預期美國聯準會（Fed）6月中升息機率幾乎百分之百，新台幣貶值壓力會更大，有可能進一步向30.2元靠攏。

原本之前影響金融市場的波動的因素主要來自川金會，但現在市場焦點開始轉向歐元區，隨著義大利政局陷入動盪，繼組聯合政府破局後，民粹政黨組閣不成，臨時政府也陷入難產，在此狀況下，傳義大利國會最快可能在7月改選。此外，西班牙社會黨因不滿執政的人民黨接連爆貪腐醜聞，已對總理提出不信任動議，在民調中領先的公民黨也施壓要求舉行選舉，並表示若遭到拒絕，將支持不信任案。

在義大利及西班牙政局動盪之下，歐元存續議題也再度引起關注，市場更擔心2010年歐債危機是否再重演？全球金融市場陷入恐慌，歐美股市大跌，亞股重挫，歐元大貶，美元指數一度升破95，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，台北股、匯市亦同步走跌，新台幣兌美元更在睽違5個多月後，重現「3」字頭。

新台幣兌美元匯率5月30日一開盤就跳空貶破30元整數大關，並進一步觸及30.052元、貶值6.4分，目前在30.04元震盪，而上次新台幣見到「3」字頭是在2017年12月22日，當時最低價來到30.01元，只是大家更關注的是，新台幣「2」字頭是否一去不復返？3字頭又將成常態?新台幣貶值在進口東西變貴下，對物價也是雪上加霜。

其實，若就目前情勢來看，市場認為，由於這兩天仍是月底，出口商仍有作帳拋匯需求，因此，即便新台幣貶破30元大關，但出口商也開始進場拋匯，這兩天新台幣收盤能否站穩「3」字頭還很難說，不過，6月後新台幣確實面臨更大的貶值壓力。

匯銀人士分析，由於6月出口商已沒有拋匯需求，加上6月中美國聯準會將開會，市場預期這次升息機率幾乎百分之百，再加上義大利7月才可能改選，在歐元跌勢還沒止住下，資金恐持續回流美元，新台幣6月初貶值壓力會更大，估會向30.1元靠攏，6月中旬美國若再升息，將進一步推升美元，6月中新台幣可能再往30.2元邁進 。 

不僅如此，匯銀人士認為，由於美國經濟表現亮眼，加上美國持續升息，11月美國又有期中選舉，在選舉壓力之下，預期美國總統川普會容忍美元走強，因此，看來強勢美元恐持續到11月，新台幣下半年面臨貶值壓力沈重。

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張忠謀、張淑芬公開放閃　私下超黏台幣貶破30　想買美元建議這麼做

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