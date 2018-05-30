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男童遭巴頭！霸氣母護子還手遭批不恰當　引網友兩派激辯

編輯中心／綜合報導2018/05/30 11:15
▲兒子在捷運無故被人暴打，媽媽心疼霸氣回擊，卻引發網友正、反兩方激辯。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
▲兒子在捷運無故被人暴打，媽媽心疼霸氣回擊，卻引發網友正、反兩方激辯。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

台北市一名母親昨（ 29 ）日帶著 2 名幼子搭乘捷運，其中 1 名兒子突然被男子從後方重打頭部，讓媽媽氣憤回嗆「你打他幹嘛」並出手回擊。有網友認為媽媽的處理方式不太恰當，因為動手男子看起來精神有問題，希望能多體諒。此言論一出，引發網友熱烈討論。

根據警方指出， 24 歲的葉姓母親昨日傍晚帶 2 名 2 歲兒子搭捷運行經捷運忠孝新生站，突遭 21 歲的黃姓男子襲擊，葉母驚呼「你有病阿」隨即還手。

這名媽媽的舉動引起網友正、反兩方激辯，今天一名網友在「爆怨公社」 PO 文，不滿被害人反而還要遭到網友們檢討，畢竟媽媽當下只知道要保護小孩，才會反擊「難道我今天小孩被打被暴力對待，我還要問他『請問你生病了喔？喔～原來你生病了，你打小力點喔，謝謝』，算我衰這樣嗎？」


▲網友在臉書「爆怨公社」 PO 文聲援還手的媽媽是護子心切，不應該檢討被害人。（圖／翻攝自爆怨公社）

原 PO 指出，自己也是一名媽媽，他認為「這個社會有病的不是生病的人，是這些搶著要大家同情這位傷害人的人」。文章 PO 出後，引起網友正、反兩面討論，有人留言「精神病=免死金牌」、「等你小孩被打。你還能這樣說嗎？」「小孩被打會有陰影，那小孩活該的嗎？」

但也有網友主張「那個男生病了，我看過他在捷運上指揮交通」、「我不是裝聖母拉，只是希望大家客觀的去想，這個身心障礙者在環境刺激下做出脫序行為，或許這小孩在影片開始前大吵大鬧呢？前面一定發生過什麼，但是拍攝者拍攝前沒有離開這個身心障礙者，表示沒有什麼太大的問題」。

 

關鍵字捷運精神病爆怨公社被害人忠孝新生站
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