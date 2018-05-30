「飯飯不夠我還想吃」　汪星人狂敲碗暗示主人再來一碗

大家家中的毛孩們如果吃不夠還想討罐罐的話，都會用什麼方法呢？近日，一隻德國牧羊犬就用非常可愛的辦法「引導」主人在成一碗飯飯給牠。

這隻德國牧羊犬名叫Apollo（阿波羅），影片中可見，當阿波羅用來吃飯的鐵碗已經見底時，牠卻沒有要罷休的意思，開始對著站在眼前的主人，不停地用牠的前腳敲著空空的碗。

主人看著這樣的阿波羅，便開口問牠「我可以幫你什麼嗎？」，阿波羅聽到主人的詢問，似懂非懂地搖了搖腦袋瓜，主人繼續詢問牠，下一秒阿波羅便走到主人身邊開始舔舔他的手，就像是在說「看我這樣的反應你還不知道我想要幹嘛嗎？」

看著阿波羅撒嬌的行為，主人壞心眼地繼續問牠「什麼？你到底想要什麼？」，阿波羅眼見裝睡的主人叫不醒，便直搗黃龍，直接衝向放食物的櫃子，用鼻子頂了頂，汪了幾聲示意主人打開。

眼看食物就在眼前了，主人還是一直問「什麼？你到底要什麼？」，阿波羅只能坐在原地展開水汪汪眼神攻勢，「你想要…再來一點飯飯嗎？」，終於聽到關鍵字的阿波羅眼睛一亮，「你…肚子餓嗎？」，阿波羅興奮地叫了幾聲回應主人。

但主人隨即對牠說，你才剛剛吃完耶！阿波羅為了表示自己堅定的決心，又回到空碗旁邊敲了敲，主人最後也只能屈服於牠，又給了牠一點飯飯止飢。

阿波羅為了再吃一點飯引導主人到櫃子旁邊，真的是太聰明了，完全為了吃無所不用其極！

來源：YouTube