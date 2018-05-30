〈全台供電吃緊〉供電拉警報 經濟部：今日備轉容量率

連日來高溫，用電量激增，引發各界擔心出現限電危機，經濟部次長曾文生今 (30) 日指出，台電預估今天供電量可達 3799 萬瓩，以去年歷史高峰 3645 萬瓩來計算，備轉容量率超過 4%，以備轉容量率燈號來看再度亮起供電警戒的橘燈。

根據台電資料，昨 (29) 日最高用電量 3632.9 萬瓩，備轉容量率 2.89%，曾文生表示，昨天的用電高峰是跟歷年 5 月比，歷史高峰是 3645 萬瓩，是去年度的紀綠，今天台電公布供電量 3799 萬萬瓩，用去年最高紀錄來算，備轉容量率超過 4%。