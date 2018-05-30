美校園槍擊電玩引眾怒 受害者家屬：噁心

法新社報導，這款遊戲名為「行動槍手」（ActiveShooter，暫譯）預計6月6日上架，售價約5到10美元（約新台幣150到300元），由總部設在華盛頓州貝爾維尤（Bellevue）的威爾烏公司（Valve Corp.）發行。

社運團體Change.org發起線上連署，呼籲遊戲公司下架這款電玩，連署人數已超過10萬。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國一款新電玩遊戲以校園槍擊為背景，讓玩家模擬射殺學生和警察情境，讓現實世界槍案受害者的家屬怒不可遏，稱遊戲商從別人的悲劇中獲利，非常「噁心」。

威爾烏公司的數位發行商Steam在網站上發布遊戲預告片，開場是玩家扮演特種武器和戰術部隊（SWAT）隊員、入校迎擊槍手，隨後玩家會切換到攻擊者角度，配樂轉為重拍的重金屬樂。

預告片結尾是大禮堂內一整排散落的學生屍體，旁邊的統計框不斷計算著玩家擊斃的警察和平民人數。

除了能讓玩家選擇角色，遊戲也能切換多名玩家模式，或扮演手無寸鐵的學生試圖求生。

今年2月佛羅里達州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生槍擊血案，奪走17人性命。

在血案中痛失14歲愛女的古坦柏格（FredGuttenberg）在推特上說：「這家公司應該面對所有關心學校和公眾安全人民的憤怒，從現在開始。」「不要替你孩子購買這款遊戲，或這家公司製作的任何其他遊戲。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，另一名罹難者家屬白蒂（Ryan Petty）也在推特上形容這款遊戲「可鄙」。

白蒂表示：「威爾烏公司試圖從影響全國校園悲劇的關注中獲利實在很噁心。」「保障我們孩子的安危是個嚴肅議題，影響著我們的社區，這絕不是個『遊戲』。」

遊戲開發商Revived Games在免責聲明中說，這款遊戲「本意純粹是為娛樂目的和模擬情境」。

聲明說：「Revived Games認為暴力和不當行為存在於電玩遊戲中，而非現實世界，且堅持任何人都不應試圖複製或模仿遊戲中這些動作、活動或狀況。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070530