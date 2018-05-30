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政治

殺人案頻傳　邱太三：槍決不能解決社會問題

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/30 11:18
▲台灣近來發生多起駭人聽聞的凶殺案件，有民眾建議政府執行「槍決」來抑制重大犯罪。對此，法務部長邱太三 30日受訪時表示，社會問題要從源頭了解處理，才能對症下藥。（圖／邱明玉攝 , 2018.5.30）
▲台灣近來發生多起駭人聽聞的凶殺案件，有民眾建議政府執行「槍決」來抑制重大犯罪。對此，法務部長邱太三 30日受訪時表示，社會問題要從源頭了解處理，才能對症下藥。（圖／邱明玉攝 , 2018.5.30）

台灣近來發生多起駭人聽聞的凶殺案件，有民眾建議政府「亂世用重典」、執行「槍決」來抑制重大犯罪。對此，法務部長邱太三今（ 30 ）日受訪時表示，社會問題要從源頭了解處理，才能對症下藥，目前並沒有廢死，也沒有不執行死刑，會在兩公約的規範下審慎考量。

日前發生一連串「台南逆孫殺死祖母滅門血案」、「牙醫師在診所被同事親友殺害」、「桃園殺妻肢解慘案」、「板橋情殺分屍案」、「 17 直播主遭男友刺死案」、「男砍殺母親等 3 人，阿姨不幸死亡」等。短短一個月內發生多起殺人案，手法一個比一個還殘忍，讓「亂世用重典」的聲浪再次出現。

對此，邱太三表示，這是社會問題，犯罪問題都有社會背景與原因，行為人各項壓力與心結，要用解決社會問題的方式來解決，不是司法審判與槍決可以解決。

邱太三指出，台灣過去 10 年、20 年以來，家庭、學校、社會、經濟產生巨大的變革，導致現代人生活上的壓力與情緒出現很大的問題，社會問題要從社會源頭了解處理，並由相關部會一起建立社會安全網，才能對症下藥，司法只是後端，只能對犯罪者做適當的量刑。

至於是否會執行死刑？邱太三說，廢死是未來可能的目標，但他也重申，目前並沒有廢死，也沒有不執行死刑，政府會在兩公約的規範下，審慎考量。

關鍵字邱太三法務部死刑17 直播主槍決
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