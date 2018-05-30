殺人案頻傳　邱太三：槍決不能解決社會問題

台灣近來發生多起駭人聽聞的凶殺案件，有民眾建議政府「亂世用重典」、執行「槍決」來抑制重大犯罪。對此，法務部長邱太三今（ 30 ）日受訪時表示，社會問題要從源頭了解處理，才能對症下藥，目前並沒有廢死，也沒有不執行死刑，會在兩公約的規範下審慎考量。

日前發生一連串「台南逆孫殺死祖母滅門血案」、「牙醫師在診所被同事親友殺害」、「桃園殺妻肢解慘案」、「板橋情殺分屍案」、「 17 直播主遭男友刺死案」、「男砍殺母親等 3 人，阿姨不幸死亡」等。短短一個月內發生多起殺人案，手法一個比一個還殘忍，讓「亂世用重典」的聲浪再次出現。