遭人綁架毆打致死 墨西哥再傳記者遇害

（中央社墨西哥市29日綜合外電報導）地方檢察官表示，一名記者今天被發現遭人毆打致死，陳屍在墨西哥東北部塔茅利巴斯州（Tamaulipas）郊外，成為墨西哥過去兩週以來第3名遇害的記者。

法新社報導，州檢察官辦公室發聲明表示，墨西哥日報「求精報」（Excelsior）、當地廣播電台和電視台特派記者龔薩雷茲-安東尼（Hector GonzalezAntonio）遭棍棒毆打致死，陳屍在塔茅利巴斯州首府維多利亞城（Ciudad Victoria）的馬路上。

聲明指出：「已經開始著手調查，找出這起殺人事件的凶手是誰。」