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中央社

遭人綁架毆打致死 墨西哥再傳記者遇害

中央社2018/05/30 11:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社墨西哥市29日綜合外電報導）地方檢察官表示，一名記者今天被發現遭人毆打致死，陳屍在墨西哥東北部塔茅利巴斯州（Tamaulipas）郊外，成為墨西哥過去兩週以來第3名遇害的記者。

法新社報導，州檢察官辦公室發聲明表示，墨西哥日報「求精報」（Excelsior）、當地廣播電台和電視台特派記者龔薩雷茲-安東尼（Hector GonzalezAntonio）遭棍棒毆打致死，陳屍在塔茅利巴斯州首府維多利亞城（Ciudad Victoria）的馬路上。

聲明指出：「已經開始著手調查，找出這起殺人事件的凶手是誰。」

現場照片顯示，這名記者身上血跡斑斑，上半身赤裸，腳上還遺失一只鞋子，被人棄屍在維多利亞城郊外一條狹窄的泥濘路上。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）表示，40歲的龔薩雷茲-安東尼昨天在劫車事件中被綁架。

路透社報導，龔薩雷茲-安東尼是今年來在墨西哥遇害的第6名記者。墨西哥的暴力事件已攀升至歷史新高。

對記者來說，墨西哥是世界上最危險的國家之一。根據人權倡議組織Article 19，去年在墨西哥有12名記者遇害。

與美國德州接壤的塔茅利巴斯州是墨西哥犯罪最猖獗的州，當地長期以來受到幫派爭鬥蹂躪。另一名記者今年一月也被發現陳屍在塔茅利巴斯州。（譯者：葉俐緯/核稿：徐睿承）1070530

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