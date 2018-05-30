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高中妹搶跟柯P握手　「表特潛力股」網友全歪樓：戀愛了

生活中心／台北報導2018/05/30 11:16
▲網友將重點全都放在前排高中妹上。（圖／翻攝自柯文哲IG）
▲網友將重點全都放在前排高中妹上。（圖／翻攝自柯文哲IG）

台北市長柯文哲 29 日在 Instagram 貼出一段影片，一群來自新北市的高中生指名找他，讓柯 P 忍不住自嘲「果然年紀越小滿意度越高」。沒想到網友看了影片，把重點全放歪，直誇站在前面的女生超清純可愛，引來熱議。


▲高中生到議會參訪，巧遇市長柯文哲 。（圖／翻攝自柯文哲IG）

柯 P 貼出的影片中，一群新莊高中學生到市議會參訪，剛好遇到要前往備詢的市長 ，興奮得向他揮手、拍照和請求握手。柯 P 作風也相當親民，短暫問了一下學生目前的近況。影片被放到柯 P 的 IG 上，吸引 30 多萬次點閱。柯 P 也自嘲「果然年紀越小滿意度越高」、「滿意度最高差不多是小學五年級」。


▲學生伸出手來想握手，柯 P 也大方展現親民作風。（圖／翻攝自柯文哲 IG ）

雖然影片貼出後觀看次數迅速攀升，但許多網友似乎「醉翁之意不在酒」，紛紛誇讚其中一名女學生相當清秀漂亮，留言「長頭髮的好可愛」、「戀愛惹 QQ 」、「右邊那個好可愛」、「別意淫我學妹！」「太羨慕了」；還有網友逗趣說「珮淇很火」、「抓到了，柯 P 上班時間找女高中生，請退選」、「抓到了 難道柯文哲不用負責嗎？」「難怪藍綠這麼積極要把柯鬥下去」。

關鍵字柯文哲柯p表特高中生ig市議會
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