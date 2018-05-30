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MLB／托雷斯再見安打　洋基10局上逆轉贏球

體育中心／綜合報導2018/05/30 11:19
▲洋基靠再見安打贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲洋基靠再見安打贏球。（圖／美聯社／達志影像）

洋基今(30)日在主場面對「衛冕軍」太空人，而雖然整場比賽他們大部分時間都處於落後，但在10局下靠著Gleyber Torres(托雷斯)的神來一棒、送回超前分，也逆轉以6:5取得最後的勝利。

洋基此役派出老牌強投CC Sabathia掛帥主投，他前3局投得有板有眼，只被Evan Gattis敲了1發陽春砲丟1分；不過在4、5兩局他的壓制力卻開始下滑，各被Marwin Gonzalez和Yulieski Gurriel敲出帶有1分打點的安打，之後Gattis的高飛犧牲打也打回1分。

而洋基打線在前5局的攻勢也不少，Brett Gardner在首局就敲出陽春砲，Aaron Judge在5局下有開砲、替球隊打回1分，不過打線串聯上不如太空人來得出色，因此5局結束仍以3:5落後。

9局上，太空人換上Chris Devenski上來關門，準備收下這一場比賽的勝利，但沒想到他卻被Gardner轟出了2分打點的全壘打，雙方又回歸到平手的局面，得進入到延長賽分勝負。

10局下，洋基士氣已經打上來，兩出局後Miguel Andujar敲出二壘安打，接著今天有1分打點的Torres把握住機會、敲出右外野的再見安打，也一棒終結了比賽。

關鍵字gleyber torres洋基太空人mlb
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