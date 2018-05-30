澳客批旅遊服務品質差 越南政府致歉

（中央社河內30日電）一名澳大利亞籍旅客前往越南旅遊後，痛批當地旅遊服務品質與廣告相差太大，稱此為「恐怖之旅」，引起澳大利亞媒體關注報導。越南旅遊總局昨天向這名旅客致歉，邀請她再到越南免費旅遊。

名叫萊恩（Lynne Ryan）的女性旅客與友人5月初前往越南旅遊，她們在河內一家旅行社購買乘坐遊船遊玩下龍灣的兩天一夜行程，但是旅行社卻給她們安排參觀吉婆島（Cat Ba）旅遊景點的行程，而且船上的設備都已破舊，相關服務品質也很差。

萊恩隨後在個人臉書貼文與上傳相關照片，反映旅行社提供的旅遊服務品質與廣告相差很遠，稱此為「恐怖之旅」，吸引澳大利亞媒體關注和報導。