澳客批旅遊服務品質差 越南政府致歉

（中央社河內30日電）一名澳大利亞籍旅客前往越南旅遊後，痛批當地旅遊服務品質與廣告相差太大，稱此為「恐怖之旅」，引起澳大利亞媒體關注報導。越南旅遊總局昨天向這名旅客致歉，邀請她再到越南免費旅遊。
名叫萊恩（Lynne Ryan）的女性旅客與友人5月初前往越南旅遊，她們在河內一家旅行社購買乘坐遊船遊玩下龍灣的兩天一夜行程，但是旅行社卻給她們安排參觀吉婆島（Cat Ba）旅遊景點的行程，而且船上的設備都已破舊，相關服務品質也很差。
萊恩隨後在個人臉書貼文與上傳相關照片，反映旅行社提供的旅遊服務品質與廣告相差很遠，稱此為「恐怖之旅」，吸引澳大利亞媒體關注和報導。
越南旅遊總局等相關部門掌握上述資訊後，立即指示有關單位調查此事，經調查旅客所反映的資訊屬實，已對上述旅行社採取罰款措施，同時承諾將整頓提供旅遊行程的活動與提高服務品質。
越南旅遊總局長阮文俊（Nguyen Van Tuan）昨天致函萊恩，對她與友人表示歉意，也對她所反映的問題，可供越南旅遊業部門及時改善，表達謝意。
阮文俊表示，相關單位已檢查與整頓遊船作業活動，確保旅客安全與服務品質，承諾將不會讓類似事故再度發生。他並邀請萊恩返回越南，參加由越南旅遊總局安排乘坐遊船，以參觀下龍灣等景點行程。（編輯：陳惠珍）1070530