限電紅燈一步之遙　台電稱不缺電備轉容量有6%

今年五月台北高溫飆破百年紀錄，電力是否充足也成為大家關心焦點。國民黨團今(30)日召開記者會，黨團書記長李彥秀質問台灣到底有沒有缺電狀況？台電業務處長黃順義表示，台灣沒有缺電情況，預測未來夏季兩個月，備載容量最少都有 6% 上下。
國民黨團指出台灣尚未進入正式夏季，五月份便不斷飆高溫，用電量也屢屢創新紀錄，今年夏季民生與用電吃緊已可預期， 29 日下午用電量已達到 3632.86 萬瓩，排上歷史用電量第六名，至於備轉容量也達 104.93 萬瓩也是今年新低，備轉率是 2.89% ，離「限電紅燈」門檻 90 萬瓩僅一步之遙，供電情勢可謂相當緊張。
李彥秀表示，天氣破紀錄的炎熱，加上機組歲修，民眾與產業界對於用電畫上很大問號，會不會出現臨時的因素讓供電出現問題？她要提醒民進黨重新規畫能源政策，從事實基礎出發，不要讓用電問題使得企業離開台灣，或是調高民生用電，這都會讓民眾質疑政府能源政策。
國民黨立委王育敏說，台電人員現在是有苦說不出，總統蔡英文不鬆口、行政院長賴清德不改口、經濟部長沈榮津急著定調不缺電，所以台電當然不敢說出缺電二字，如果做一個台灣缺電與否的調查，相信所有企業一定都會認定缺電，蔡政府連最科學的能源問題，都不願面對，要人民怎麼相信政府。
台電中央調度監鄭壽福回應說，本周五預計有鋒面南下，氣溫就應會降低，目前正在歲修的發電機組，預計 5 月底前會陸續歸隊，夏季備轉容量預估可維持在 5％~ 6％ 。