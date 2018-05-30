限電紅燈一步之遙　台電稱不缺電備轉容量有6%

今年五月台北高溫飆破百年紀錄，電力是否充足也成為大家關心焦點。國民黨團今(30)日召開記者會，黨團書記長李彥秀質問台灣到底有沒有缺電狀況？台電業務處長黃順義表示，台灣沒有缺電情況，預測未來夏季兩個月，備載容量最少都有 6% 上下。

國民黨團指出台灣尚未進入正式夏季，五月份便不斷飆高溫，用電量也屢屢創新紀錄，今年夏季民生與用電吃緊已可預期， 29 日下午用電量已達到 3632.86 萬瓩，排上歷史用電量第六名，至於備轉容量也達 104.93 萬瓩也是今年新低，備轉率是 2.89% ，離「限電紅燈」門檻 90 萬瓩僅一步之遙，供電情勢可謂相當緊張。