NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

限電紅燈一步之遙　台電稱不缺電備轉容量有6%

記者戴祺修／台北報導2018/05/30 11:33
▲國民黨團召開團「供電拉警報 夏天怎麼過？」記者會，黨團書記長李彥秀要求政府要檢討能源政策。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）
▲國民黨團召開團「供電拉警報 夏天怎麼過？」記者會，黨團書記長李彥秀要求政府要檢討能源政策。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）

今年五月台北高溫飆破百年紀錄，電力是否充足也成為大家關心焦點。國民黨團今(30)日召開記者會，黨團書記長李彥秀質問台灣到底有沒有缺電狀況？台電業務處長黃順義表示，台灣沒有缺電情況，預測未來夏季兩個月，備載容量最少都有 6% 上下。

國民黨團指出台灣尚未進入正式夏季，五月份便不斷飆高溫，用電量也屢屢創新紀錄，今年夏季民生與用電吃緊已可預期， 29 日下午用電量已達到 3632.86 萬瓩，排上歷史用電量第六名，至於備轉容量也達 104.93 萬瓩也是今年新低，備轉率是 2.89% ，離「限電紅燈」門檻 90 萬瓩僅一步之遙，供電情勢可謂相當緊張。

李彥秀表示，天氣破紀錄的炎熱，加上機組歲修，民眾與產業界對於用電畫上很大問號，會不會出現臨時的因素讓供電出現問題？她要提醒民進黨重新規畫能源政策，從事實基礎出發，不要讓用電問題使得企業離開台灣，或是調高民生用電，這都會讓民眾質疑政府能源政策。

國民黨立委王育敏說，台電人員現在是有苦說不出，總統蔡英文不鬆口、行政院長賴清德不改口、經濟部長沈榮津急著定調不缺電，所以台電當然不敢說出缺電二字，如果做一個台灣缺電與否的調查，相信所有企業一定都會認定缺電，蔡政府連最科學的能源問題，都不願面對，要人民怎麼相信政府。

台電中央調度監鄭壽福回應說，本周五預計有鋒面南下，氣溫就應會降低，目前正在歲修的發電機組，預計 5 月底前會陸續歸隊，夏季備轉容量預估可維持在 5％~ 6％ 。

關鍵字台電缺電王育敏李彥秀高溫
殺人案頻傳　槍決不能解決問題？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan