籃球熱浪席捲中台灣　「亞洲」與「小宇宙」都淪陷

高掛的艷陽、飆破30度的高溫，卻遠不及中興大學籃球場內破表的熱度！5/26(六)舉辦的純喫茶三對三鬥牛霸賽事，吸引中區眾多籃球愛好者齊聚一堂，場中參賽者全力拚鬥、場邊球迷嘶吼加油。HBL明星球隊—東山高中現場開課籃球教室，不藏私教導報名參加的球員，助他們擠進總冠軍對決，此外，HBL球星更化身魔王，讓球迷try it單挑他們球技，high翻中區預賽。

亞洲最強是有多強？激戰的場中賽事，每位參賽者都發揮200%實力，拼盡全力要扳倒對手，獲得最終勝利。不僅球技要勝，隊名更是要一出場就震懾對手，其中受人注目的，莫過於是「亞洲最強」，竟然膽敢在此高手如雲的鬥牛場上喊出亞洲最強？到底是哪來的自信？

亞洲最強的四位隊員：李安祥、林俊宇、陳毅與林德普，都來自台中亞洲大學，以學校為名的驕傲姿態展露無遺。四位隊員分屬不同籃球系隊，且這四個系隊可是校內四強，因此常在總決賽碰頭，亦敵亦友的四人，決定組一隊亞洲最強前來挑戰這場球賽，讓中區其他選手們也開始緊張應戰。



▲以捨我其誰的霸氣面對各方挑戰，不負「亞洲最強」的稱號。（圖／資料照片）

身高相仿、敏捷性強的四人，在球場上有著移動速度優勢，無論切入或防守，總輕易的撕裂對方防線，是進攻者最頭痛的夢魘。其中，年紀最輕的李安祥，肩負球隊溝通中樞，對球賽細微的觀察力更是一大助力。想必他們不只擁有高超的球技，更重要的是有堅強、不畏艱難的毅力，才能造就出亞洲最強。

代表亞洲大學的亞洲最強隊，儘管在今年的鬥牛霸與總決賽擦身而過，但如果他們堅持著這種捨我其誰的霸氣來面對四面八方的挑戰，相信終有一天能try出真正的亞洲最強。

小宇宙大爆炸，對手都要皮皮剉。球賽中臥虎藏龍，許多球員看起來低調，其實實力不容小覷。如同這次參賽隊伍中的「小宇宙」，在她們文靜的外表下，卻深藏著對籃球的熱情，實力深不可測，有可能像宇宙般隨時大爆發。

同為國中籃球校隊的黃筑琳與黃育琳，在場上是默契絕佳的隊友，場下更是好閨蜜，兩人個性雖天差地遠，一人外向，另一人內向，但或許就是這互補的個性，兩人在場上配合的天衣無縫，還在新竹地區打響名號呢。



▲「小宇宙」靠著一百分的默契，曾勇奪鬥牛霸國中女子組冠軍，如今實力、心態更加成熟，火力全開準備燃燒今年鬥牛霸大專女子組決賽。（圖／資料照片）

而奪得鬥牛霸國中女子組冠軍的另一位關鍵人物--曾芷若，以絕佳的身高優勢加上外線能力，讓鐵三角的陣容實力up up。最後，學姊林玉書的加入後，四人默契一百分。如今，他們已成為大學生，當時的小宇宙如今也銳變成大宇宙，無論對手是誰，只要與姐妹們一同在球場上奮戰，就讓人感到喜悅興奮！



▲因每年這麼多的熱血籃球好手，盡情在球場上揮灑青春、汗水，才能造就純喫茶鬥牛霸場上無止盡的try it故事，不斷的傳遞下去。（圖／資料照片）

鬥牛霸熱度延燒南台灣，6/2高雄預賽決一死戰。盡情在球場上揮灑青春、汗水，才能讓無止盡的try it故事，且綿延不斷的傳遞下去。而中區激烈賽事告一段落後，純喫茶三對三鬥牛霸賽事，將於6/2(六)前進熱情指數高漲的高雄，南部的籃球狂們請注意，青少年運動園區籃球場的籃框等你來轟炸！