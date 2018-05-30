NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈科大畢業影展　6影片展現社會關懷我駁回10大陸官員訪台　陸說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

籃球熱浪席捲中台灣　「亞洲」與「小宇宙」都淪陷

生活中心／綜合報導2018/05/30 15:30
▲來自亞洲大學不同系隊的四人，因彼此對籃球的熱愛，組成「亞洲最強」前來電爆純喫茶鬥牛霸球場。（圖／資料照片）
▲來自亞洲大學不同系隊的四人，因彼此對籃球的熱愛，組成「亞洲最強」前來電爆純喫茶鬥牛霸球場。（圖／資料照片）

高掛的艷陽、飆破30度的高溫，卻遠不及中興大學籃球場內破表的熱度！5/26(六)舉辦的純喫茶三對三鬥牛霸賽事，吸引中區眾多籃球愛好者齊聚一堂，場中參賽者全力拚鬥、場邊球迷嘶吼加油。HBL明星球隊—東山高中現場開課籃球教室，不藏私教導報名參加的球員，助他們擠進總冠軍對決，此外，HBL球星更化身魔王，讓球迷try it單挑他們球技，high翻中區預賽。

亞洲最強是有多強？激戰的場中賽事，每位參賽者都發揮200%實力，拼盡全力要扳倒對手，獲得最終勝利。不僅球技要勝，隊名更是要一出場就震懾對手，其中受人注目的，莫過於是「亞洲最強」，竟然膽敢在此高手如雲的鬥牛場上喊出亞洲最強？到底是哪來的自信？

亞洲最強的四位隊員：李安祥、林俊宇、陳毅與林德普，都來自台中亞洲大學，以學校為名的驕傲姿態展露無遺。四位隊員分屬不同籃球系隊，且這四個系隊可是校內四強，因此常在總決賽碰頭，亦敵亦友的四人，決定組一隊亞洲最強前來挑戰這場球賽，讓中區其他選手們也開始緊張應戰。


▲以捨我其誰的霸氣面對各方挑戰，不負「亞洲最強」的稱號。（圖／資料照片）

身高相仿、敏捷性強的四人，在球場上有著移動速度優勢，無論切入或防守，總輕易的撕裂對方防線，是進攻者最頭痛的夢魘。其中，年紀最輕的李安祥，肩負球隊溝通中樞，對球賽細微的觀察力更是一大助力。想必他們不只擁有高超的球技，更重要的是有堅強、不畏艱難的毅力，才能造就出亞洲最強。

代表亞洲大學的亞洲最強隊，儘管在今年的鬥牛霸與總決賽擦身而過，但如果他們堅持著這種捨我其誰的霸氣來面對四面八方的挑戰，相信終有一天能try出真正的亞洲最強。

小宇宙大爆炸，對手都要皮皮剉。球賽中臥虎藏龍，許多球員看起來低調，其實實力不容小覷。如同這次參賽隊伍中的「小宇宙」，在她們文靜的外表下，卻深藏著對籃球的熱情，實力深不可測，有可能像宇宙般隨時大爆發。

同為國中籃球校隊的黃筑琳與黃育琳，在場上是默契絕佳的隊友，場下更是好閨蜜，兩人個性雖天差地遠，一人外向，另一人內向，但或許就是這互補的個性，兩人在場上配合的天衣無縫，還在新竹地區打響名號呢。


▲「小宇宙」靠著一百分的默契，曾勇奪鬥牛霸國中女子組冠軍，如今實力、心態更加成熟，火力全開準備燃燒今年鬥牛霸大專女子組決賽。（圖／資料照片）

而奪得鬥牛霸國中女子組冠軍的另一位關鍵人物--曾芷若，以絕佳的身高優勢加上外線能力，讓鐵三角的陣容實力up up。最後，學姊林玉書的加入後，四人默契一百分。如今，他們已成為大學生，當時的小宇宙如今也銳變成大宇宙，無論對手是誰，只要與姐妹們一同在球場上奮戰，就讓人感到喜悅興奮！


▲因每年這麼多的熱血籃球好手，盡情在球場上揮灑青春、汗水，才能造就純喫茶鬥牛霸場上無止盡的try it故事，不斷的傳遞下去。（圖／資料照片）

鬥牛霸熱度延燒南台灣，6/2高雄預賽決一死戰。盡情在球場上揮灑青春、汗水，才能讓無止盡的try it故事，且綿延不斷的傳遞下去。而中區激烈賽事告一段落後，純喫茶三對三鬥牛霸賽事，將於6/2(六)前進熱情指數高漲的高雄，南部的籃球狂們請注意，青少年運動園區籃球場的籃框等你來轟炸！

欲知更多詳情，請上

活動官網https://www.tryit3on3.com.tw

純喫茶Facebook頁面https://www.facebook.com/PureTeaTW/

關鍵字鬥牛霸純喫茶籃球
海地總統來訪　我支持新基礎建設合唱團大圓夢　快閃開唱獲熱烈掌聲

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan