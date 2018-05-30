〈台北國際電腦展〉新兵區塊鏈 搶攻全球21億美元

Computex 今年新增區塊鏈主題，根據 IDC 預估，2018 年投入的區塊鏈解決方案資金達 21 億美元，年成長 2 倍以上，商機龐大；當區塊鏈全面顛覆金融業型態時，醫療、零售及管理應用等的區塊鏈應用，也將在此次 Computex 展現。

今年 Computex 除了既有的人工智慧、物聯網應用、創新及電競主題外；新加入的 5G 及 區塊鏈兩大主題，將以論壇形式，瞄準明後年的產業動向。

其中區塊鏈部分，國際市場研調機構 IDC 則預估，2018 年全球投入於區塊鏈解決方案的資金將達到 21 億美元，年成長 2 倍以上；金融業對區塊鏈解決方案的投資金額上看 7.54 億美元；其次則為分銷和專業服務產業；製造與資源則列居第三大區塊鏈應用產業。