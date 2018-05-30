南僑通過2.7元股息 A股掛牌6月送件

南僑董事長陳飛龍表示，放眼經營全球利基市場為藍圖，在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續投資，目前食品營收已超過集團全部營收的95%，在油脂、日用品及米飯的開發上亦投注生技功能產品。

近幾年來，無論是台灣、中國或泰國，產品已外銷到全球市場，各項營運皆有顯著的成長。以深耕台灣、發展大陸、前進東協戰略主軸，獲得良好的成效。尤以大陸仍是成長的市場，除食用油脂及冷凍麵糰產品外，南僑更進一步投入急凍熟麵及冰淇淋事業。未來在大陸、台灣及泰國也都將持續進行投資。

南僑大陸油脂事業在大陸經營21年，以顧問式行銷與客戶成為生命共同體，近幾年的營收大幅成長。因應銷售量的增加，持續不斷投資營運，在大陸的第三座油脂工廠-上海金山廠於去年7月開始投入生產，產能增加40%，也是南僑在大陸投資最大且全程食材溯源管理的工廠。

廣州廠新建的第二座鮮奶油工廠於去年8月投入生產，產能較天津鮮奶油廠增加一倍。透過硬體設備的投資挹注，亦在軟體建構不斷提升人員的能力，南僑大陸油脂事業以應付市場的成長需求，更不斷為業者注入新的訊息能量。另外，瞄準大陸一帶一路商機，加大在重慶的投資力度，設立重慶物流中心，做為集團在大陸西部的營運中心。（編輯：郭萍英）1070530