國際股市動盪 台股盤中重挫逾150點破季線

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天受到國際股市普遍大跌影響，指數開低走低，盤中大跌超過150點，跌破季線10845點，權值股承壓明顯，僅部分利基股表現亮眼。

截至10時50分，加權股價指數下跌153.81點、為10810.31點、成交值新台幣851.58億元。台股開盤跳空向下，直接摜破5日線約10930點、10日線約10910點支撐，進一步測試月線10824點及季線的重疊支撐，盤中低點10804點創半個多月以來新低。

分析師表示，義大利政局不穩造成短線國際股市波動難免，加上美元指數飆上95，新台幣兌美元匯率貶破30元大關，可能帶動外資持續賣超也讓台股後市蒙上陰霾，不過，台股中長期均線仍向上走揚，提供技術面支撐，短線台股雖有回檔，但在年線10658點之上仍有強力支撐。