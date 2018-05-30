國際股市動盪 台股盤中重挫逾150點破季線

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天受到國際股市普遍大跌影響，指數開低走低，盤中大跌超過150點，跌破季線10845點，權值股承壓明顯，僅部分利基股表現亮眼。
截至10時50分，加權股價指數下跌153.81點、為10810.31點、成交值新台幣851.58億元。台股開盤跳空向下，直接摜破5日線約10930點、10日線約10910點支撐，進一步測試月線10824點及季線的重疊支撐，盤中低點10804點創半個多月以來新低。
分析師表示，義大利政局不穩造成短線國際股市波動難免，加上美元指數飆上95，新台幣兌美元匯率貶破30元大關，可能帶動外資持續賣超也讓台股後市蒙上陰霾，不過，台股中長期均線仍向上走揚，提供技術面支撐，短線台股雖有回檔，但在年線10658點之上仍有強力支撐。
分析師指出，今天盤面上以矽晶圓指標股環球晶表現最為突出，帶動嘉晶、合晶逆勢走揚；光碟片族群錸德股價再飆漲停，也帶動中環、鈺德向上挺進。
反觀被動元件族群雖有華新科4月獲利表現優異，但股價短線漲多，走勢陷入分歧，華新科、立隆電、蜜望實較強，國巨、奇力新、大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電走勢偏弱。
法人認為，台股短線需先消化國際股市利空，尋求止穩空間後，隨著上市櫃公司進入股東會旺季，以及5月營收陸續公布，具有題材的族群及個股較有表現空間。（編輯：楊玫寧）1070530