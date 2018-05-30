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南韓5年針對13產業投資9兆韓圜 為未來鋪路！

鉅亨網2018/05/30 11:26
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據韓媒報導，南韓政府計劃在未來 5 年內投資超過 9 兆韓元 (約 87 億美元)，投入包括無人機和人工智慧 (AI) 在內的 13 個主要行業。

具體而言，南韓政府目標是無人機行業成長 20 倍，專業人才數量增加 3 倍。南韓科學和信息通信部週二 (29 日) 表示，已經完成了一項關於為該國建立新的成長「引擎」計畫，該計畫由一個未來成引擎，和其他相關機構的特別委員會聯合起草草案。

該藍圖包含了一份具體的行動計畫，即針對 13 個創新產業提供一套中、長期路線圖，以引導第 4 次工業革命。該計劃還包括改進監管障礙和發現核心技術的方法。

據了解，計畫提道 2022 年南韓商用無人機市值將從 700 億韓元提升至 1.4 兆韓元及 4.4 萬個就業機會。目前南韓仍缺乏無人機的核心技術，這部分大多引用國外技術補強。

有望南北韓近期恢復合作，南韓企業也積極的為此做準備。南韓金融服務委員會 (FSC) 主席崔宗區週二 (29 日) 對於兩韓的經濟合作感到樂觀，提道此舉將對南韓帶來約 550 億美元的經濟效益，成為南韓經濟的一個「新」成長引擎。

政府在 12 月份指定了 13 個成長領域。它們包括無人機、人工智慧、大數據、再生能源、新藥、自動駕駛車輛、定制醫療保健、和下一代移動通信。

南韓政府今年將在這些行業投入超過 1.3 兆韓元，計劃到 2022 年總投資達 9 兆韓元。

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關鍵字南韓韓元無人機投資政府合作13行業afpheadline
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