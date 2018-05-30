南韓5年針對13產業投資9兆韓圜 為未來鋪路！

據韓媒報導，南韓政府計劃在未來 5 年內投資超過 9 兆韓元 (約 87 億美元)，投入包括無人機和人工智慧 (AI) 在內的 13 個主要行業。

具體而言，南韓政府目標是無人機行業成長 20 倍，專業人才數量增加 3 倍。南韓科學和信息通信部週二 (29 日) 表示，已經完成了一項關於為該國建立新的成長「引擎」計畫，該計畫由一個未來成引擎，和其他相關機構的特別委員會聯合起草草案。

該藍圖包含了一份具體的行動計畫，即針對 13 個創新產業提供一套中、長期路線圖，以引導第 4 次工業革命。該計劃還包括改進監管障礙和發現核心技術的方法。