新台幣見3字頭　還想買美元？專家建議可以這樣做

台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，受到歐元區義大利及西班牙政局紛擾影響，引發市場擔憂2010至2012年歐債危機是否重演？尤其義大利可能要等到7月才進行改選，導致全球股市重挫，美元走強，而且目前一般認為，美國聯準會（Fed）6月中旬升息機率幾乎是百分之百，也將進一步推升美元。

新台幣兌美元在去（2017）年11月底重現「2」字頭後，一站就是近6個月，也吸引許多人進場搶美元，不過，在歐元區政局動盪之下，新台幣兌美元今（30）日早盤貶破30元整數關卡，不少人也在問現在還是買美元的時機嗎？專家認為，若是短、中期投資，由於這波美元升勢可能會持續到11月美國中期選舉，因此，現在還是可以買，但若是1年期以上定存，就要看自己的資產配置。

至於現在是否仍是進場買美元的時機？陳有忠分析，美元從今年4月中旬開始漲，除美國經濟表現支撐之外，持續升息也讓美元獲得青睞，加上5月中旬美國公債殖利率升破3%，甚至一度見到3.12%，顯然利差誘因讓資金追著美元跑，因此，美元會有中期回升行情，而且有機會升至11月美國中期選舉前。

因此，若要投資美元，陳有忠建議，短、中期即1至6個月，還是可以買美元，因為市場預期美元還會漲到11月，但若要長期投資即1年期以上定存，要看自己的資產配置，一般分成美元及非美元部位，因為美元漲、非美貨幣就跌，美元部位只要占一半，5至10年來看，貨幣資產不會因匯差造成損傷。

至於長期投資，陳有忠認為，如果美元資產部位占一半以上，建議美元可逢高減碼，若美元資產還不到5成，還是可以買進美元，主要是市場預期11月前會越買越貴，現在還算是起漲點，因此，建議長期投資前，先了解自己的資產配置，再進行操作。

台灣銀行總經理魏江霖日前也指出，就長期趨勢來看，新台幣區間為25元至40元，中間價為32.5元，中短期區間則為28元至35元，中間價為31.5元，因此，對於長期、中短期投資者而言，只要新台幣各自未貶破32.5元、31.5元，即是加碼時機，有一半機率不會被套牢，但前提是口袋要夠深。