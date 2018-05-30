廣華-KY股東會通過每股配5元 殖利率近5%

廣華-KY表示，去年主要客戶備貨力道增溫，帶動各生產基地保持良好的產能利用率，加上產品組合調整、材料自主化與製程優化等重要策略執行的效益發酵，毛利率、營業利益率分別站穩26.41%、11.56%的高檔水準。

廣華-KY去年合併營收新台幣79.67億元、年增4.7%，稅後純益7.71億元、創歷史新高，每股稅後純益(EPS)達9.25元，每股配發現金股息5元，股利配發率54%；股東常會選出董事名單包括一般董事4席，當選人為余澤民、黃建中、張家祥、陳乃榮及獨立董事3席，當選人為徐宏文、蔡宏明及張育嘉。

廣華-KY指出，汽車產業加速滿足節能減碳、綠能環保、降低油耗的發展目標，積極朝向新能源車、電動車等研發技術進程，提供廣華-KY旗下汽車功能性塑膠件輕量化及環保相關技術有利的發展環境，目前已接獲包括日產(Nissan)、蔚來及小鵬等多款電動車及新能源車訂單。

此外，廣華-KY也計劃與以色列Arkal AutomotiveCS Ltd.在墨西哥合資設立生產汽車功能性塑膠件新廠，凸顯持續強化產品研發的決心，由於新技術應用將有機會享有優於整體平均毛利率的水準，亦可望隨著更多客戶對於汽車輕量化及環保工法等的新技術需求增溫，帶動各大生產基地產能利用率提升，有助於廣華-KY整體毛利率及獲利表現持續精進。（編輯：黃國倫）1070530