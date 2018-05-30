ETC抓國道超速 道安會：還在評估

民主進步黨立委李昆澤今天上午出席立法院交通委員會質詢時表示，支持有助於員警執勤安全的科技執法，但ETC是民間公司，是否可以成為執法工具，是否侵犯民眾隱私，有很大爭議，必須要謹慎為之。罰款的用意是重視交通安全，不是以罰錢為目的。

針對2名員警在國道取締違規大貨車時殉職，國道公路警察局日前指出，2名殉職同仁站立位置並無不妥，將研議以現有ETC資訊來取締嚴重超速，以科技執法確保同仁執勤安全。

列席備詢的謝銘鴻表示，目前還未規劃在高速公路上用ETC試辦區間平均速率科技執法，還在評估這樣的方法能否用在高速公路的執法。對於是否侵犯民眾隱私的問題，會再做進一步的探討。評估技術可否應用，並有助提升駕駛人安全，主要是針對嚴重超速，非一般超速。

此外，謝銘鴻說，由於萬里隧道常發生事故，7月1日將與新北市政府警察局合作，在萬里隧道率先實施區間平均速率科技執法。根據國外的案例，用這樣的方法可減少事故發生，且依萬里分局觀察，雖然還未實施，但在貼出告示後，車輛行經萬里隧道的速度穩定，超速、超車行為不嚴重。(編輯：陳永昌)1070530