裁縫師做比喻 總統：台灣量身打造國際合作

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天接見中美洲統合體秘書長席瑞索，她說，台灣不大，但擁有非常優秀技術跟人才，技術團與國際合作工作，就像專業熟練的裁縫師，能為友人量身訂做符合需求的衣衫。

蔡總統今天在總統府接見中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arevalo）。

蔡總統致詞提到，台灣與中美洲長期以來共享相同的價值，從1992年起與中美洲統合體執行的計畫超過120項，統合體過去26年來也是最堅實的合作夥伴。

她強調，台灣非常重視和中美洲統合體的友誼，她曾經錄製短片慶祝中美洲統合體的紀念日，也感謝席瑞索在花蓮震災時，第一個時間就表達慰問之意。