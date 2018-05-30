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全球13大電視代工廠4月出貨年增30.6% 冠捷、

鉅亨網2018/05/30 11:34
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根據群智諮詢 (Sigmaintell) 全球電視代工廠商月度出貨分析報告資料顯示，今年 4 月全球 13 大 TV 代工廠出貨量 720 萬台，年增 30.6%，季減 3%；冠捷 (TPV) 及富士康 (FOXCONN) 分居 4 月出貨冠亞軍。

群智諮詢指出，相較以往 4 月為代工市場淡季的情況來看，今年 4 月受到海外市場出貨的拉動，特別是北美，歐洲出貨量的增加，帶動 4 月代工市場的反常增長；但值得注意的是，4 月增長部分來源是代工廠的出貨推動，並不是終端的實際需求。

群智諮詢預測，代工市場在經歷今年前 4 個月較去年同期大幅增長後，5 月會進入休整狀態，部分品牌的出貨較去年同期呈現微幅增長，但將會較前期持續下跌。

全球電視代工廠 4 月出貨仍由冠捷居冠，出貨 125 萬台，年增 5.9%，月減 5.3%；自有品牌 PHILIPS 仍是出貨主力，主要以出口歐洲地區給世界盃的備貨為主，代工客戶維持中大尺寸出貨的穩定。

富士康出貨量達到 99 萬台，出貨排名第二，年減 10%，月減 10%，富士康連續兩個月出貨較去年同期下滑，主因今年夏普品牌出貨乏力，受各品牌大力促銷的擠壓，夏普品牌出貨增長速度放緩。

TCL SCBC 出貨量 91 萬台，排名第三，年增 65.5%，月增 1.1%，由於大陸市場 4 月小米出貨占 TCL 代工總量 27%，帶動出貨進一步成長，另外，海外市場東南亞及拉美地區的出貨增加。

中新科技 (CNC) 出貨量 83 萬台，排名第四，年增 75.1%，月減 3.5%；中新科技 4 月海外出貨占總出貨 62%，特別是在北美的布局進一步深化；大陸客戶海爾，康佳，長虹保持穩定。

BOE 高創 (BOE VT) 出貨 78 萬台，排名第五，年增 56%，月減 4.9%；高創今年以獲利為主要目標，因此在在數量的增長方面保持平穩發展，客戶以優良的品牌客戶為主； 4 月海外主要來源為中東非洲地區和北美地區的增長。

其他電視代工廠商，根據群智諮詢全球電視代工廠商月度出貨分析報告資料顯示，兆馳 (AMTC) 受海外東歐和拉美增長拉動，4 月出貨 60 萬台，年增 50%；惠科 (HKC) 資源拉動，4 月出貨保持 50 萬台，年增 118.3%；康冠 (KTC)4 月出貨 43 萬台，年增 42.9%。

彩迅 (ExpressLUCK)4 月出貨 31 萬台，年增 3.3%；4 月瑞軒 (Amtran)(2489-TW) 保持穩定增長，出貨 31 萬台，年增 103.3%；啟悅 (SQY)4 月出貨 17 萬台，年增 10.4%。

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