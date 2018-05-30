神壇女壇主疑遭同居前夫掐死 夫自戕後獲救

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東市和平路巷內一家神壇蔡姓女壇主今天疑似遭到同居前夫掐死，高姓前夫在行凶後以水果刀割腕自戕，然後又打119求救，經送醫後，蔡女回天乏術，高男獲救已恢復意識。

今天早上6時許，屏東消防局接到高男打電話求救，指自己殺死太太後自殺，消防局通報警方後，警車與救護車齊到命案現場，鄰居還以為是發生火警。命案現場是一家神壇，死者是38歲的蔡姓女壇主，昨天晚上還有起乩幫人作法事。

屏東警分局偵查隊長林紅忠表示，不知道蔡女與39歲的前夫高男何時離婚，但兩人仍然同居，昨天晚上11時許一直到凌晨，還有鄰居聽到他們談話的聲音，研判行凶時間可能在凌晨，命案現場在2樓主臥室，現場沒有打鬥痕跡，死者身上也沒有刀傷、外傷，只有脖子有瘀痕，是否為被掐死，還要法醫鑑定。