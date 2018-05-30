〈王品股東會〉小股東砲轟股價剩4分之1不如瓦城 陳

在股東常會現場，小股東砲轟經營團隊為何王品股價走過 4 分之 1 個世紀後也只剩 4 分之 1，而這些問題在瓦城卻不會發生，認為陳正輝無法對同仁和股東交代。

餐飲集團王品 (今 (30) 日召開股東常會，有小股東炮轟，王品走過 4 分之 1 個世紀，股價也從過去最輝煌的 500 元時代摔到只剩 4 分之 1，對照瓦城 (2729-TW) 的獲利和股價表現，「對股東交代的過去嗎？」，不過，董事長陳正輝也霸氣回應，「我也是公司股東」，強調每個企業的成長路徑並不同，到一個規模後成長速度就不會那麼快，會積極打入中低平價市場維持成長動能。

陳正輝回應，「我也是公司股東」，比小股東們都還要在意王品的經營成績，但他坦言，現在的餐飲市場高度競爭，「比較不可能維持過去高毛利、高淨利率」，而是必須透過多品牌多店來維持成長動能。

不過，小股東仍肯定陳正輝 3 年前接下王品集團董事長一職，也佩服其去年帶領王品逐漸恢復獲利，去年稅後純益 4.63 億元，年增 40%，惟擔憂未來，並建議經營團隊將新品牌做的更加具有差異化。

陳正輝強調，中低價位的品牌可提供更快速的餐飲服務，因此，已將台灣合計 18 個品牌規劃分割為二大事業體，以因應不同價位定位的服務需求，其中，中高價位追求精緻化服務，而中低價位則提供更快速的餐飲服務。

由於王品是國內規模最大的餐飲集團，陳正輝樂觀看待王品有足夠能力搶進龐大中低價位外食市場。

而在中國市場，陳正輝說明，中國是風潮式的餐飲趨勢，品牌會快速崛起但也快速消失，王品在當地力拚回歸餐飲基本面提供美味、服務，日前開出的舞漁日本料理，定位為中價位日式料理，成功引起當地消費者的注意，來客絡繹不絕，不過，在激烈競爭下仍要投入資源來鞏固既有品牌知名度。