酷熱天氣使人躁動 當心恐怖情人4徵兆

（中央社記者張茗喧台北30日電）情殺事件頻傳，不僅令人懷疑和酷熱天氣有關。醫師表示，高溫不見得與暴力事件有關，但確實會讓人浮躁，若另一半出現握拳、呼吸急促、眼神異常、持危險物品等，應當心是恐怖情人徵兆。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科醫師張家銘今天受訪時表示，過去研究顯示，天氣改變確實會影響人的情緒控管，天氣熱可能出現浮躁、不安感、變得衝動，加上晚上若睡不好，整個人會更加心浮氣躁；至於下雨天則會使情緒低落，出現憂鬱等問題。

根據觀察，春夏之際天氣不穩定，不僅自殺人數是全年最多，也是躁鬱症好發季節。