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中央社

酷熱天氣使人躁動 當心恐怖情人4徵兆

中央社2018/05/30 11:35
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北30日電）情殺事件頻傳，不僅令人懷疑和酷熱天氣有關。醫師表示，高溫不見得與暴力事件有關，但確實會讓人浮躁，若另一半出現握拳、呼吸急促、眼神異常、持危險物品等，應當心是恐怖情人徵兆。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科醫師張家銘今天受訪時表示，過去研究顯示，天氣改變確實會影響人的情緒控管，天氣熱可能出現浮躁、不安感、變得衝動，加上晚上若睡不好，整個人會更加心浮氣躁；至於下雨天則會使情緒低落，出現憂鬱等問題。

根據觀察，春夏之際天氣不穩定，不僅自殺人數是全年最多，也是躁鬱症好發季節。

張家銘解釋，躁鬱症是一種雙極性的疾病，患者在「躁症」發作時即便不睡覺精神也很好、活動力旺盛、愛冒險、愛花錢，整個人的能量、情緒都高漲；不過，一旦步入「鬱症」就會開始情緒低落，對任何事都沒希望、沒信心，家人應提高警覺，避免患者因情緒不穩定釀成意外。

最近情殺事件頻傳，有些愛不到、得不到就毀滅對方，也有的則是一言不合就失去理智，做出極端行為。

張家銘說，在恐怖情人發作前其實是有跡可循的，例如手開始握拳、呼吸變得急促、眼神變得和平時不同，甚至拿了危險物品等，就應提高警覺；此外，在衝突發生、情緒高漲之際，也應時刻提醒自己和對方要冷靜，並且不在私下場合談分手，保護自身安全。

如果身邊有家人、朋友長期感到不快樂、情緒低落，或是出現幻覺、妄想等症狀，很可能就是有精神問題，家人有責任引導、協助就醫；若是原本就有精神疾病者，應持續治療、穩定病情，避免疾病復發、惡化。

此外，張家銘也強調，衛福部雖然有「社會安全網」計畫，當精神病患者沒有乖乖就醫、服藥時，或是出現發作徵兆時強制送醫治療，但社區個案管理、追蹤訪視人力嚴重不足，加上缺乏法院強制力，根本難以及早預防，呼籲應檢討改善。（編輯：卞金峰）1070530

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