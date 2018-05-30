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中央社

白宮擬加徵關稅 美學者：中國恐取消羅斯磋商行

中央社2018/05/30 11:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北30日電）白宮29日發表聲明表示，將對價值約500億美元的中國商品清單加徵25%關稅。美國學者分析，此舉恐影響雙邊談判進程，北京也可能以時機不當為由，宣布取消美國商務部長羅斯訪中。

中國國務院副總理劉鶴5月中旬訪美進行第二輪中美貿易磋商，雙方會後發表共同聲明，暫時停止貿易戰。隨後，中國於25日宣布，羅斯（Wilbur Ross）將於6月2日至4日率團訪問中國，繼續就經貿問題進行磋商。

英國金融時報引述雪城大學（SyracuseUniversity）經濟學教授勒夫利（Mary Lovely）表示，白宮的做法代表華盛頓方面壓力升級，這好像是美國總統川普（Donald Trump）的典型做法，「在我手下的人動身之時，我會加大壓力」。

美國之音中文網則引述華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員芮恩希（William Reinsch）指出，川普政府決定減輕對中興通訊的懲罰，招致大量批評。如今突然做出關稅決定，是內部壓力使然。

綜合外媒報導，中國當局5月中旬同意要採購更多美國農業和能源產品，美國商務部上週向國會議員表示已達成協議，讓中國電信大廠中興通訊（ZTE）恢復營運。

芮恩希指出，中國在美中第二輪貿易磋商所做出的承諾，既沒有具體數字，也沒有具體簽署的合約，因此需要進一步磋商。現在磋商進程可能受到關稅決定影響而拖延，中國可能會重新考慮曾作出的承諾。

但芮恩希分析，美中雙方領導人都認知，雙邊關係遠超出單純的經貿，還涉及很多議題，包括朝鮮半島問題。雙方都將為放棄談判付出巨大代價。所以，最終還是會恢復正常。

白宮於美東時間29日發出聲明，表示將在6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，並打算對這些商品加徵25%關稅。美國還會持續在世界貿易組織（WTO）控告中國。

聲明還說到，美國將於6月底前宣布，針對收購重要工業技術的相關中國個人和實體，施以「投資限制」與「加強出口管制」相關措施。

中國商務部新聞發言人隨即於深夜發出聲明表示，對白宮發佈的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

聲明也提到，無論美方公布什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神行事。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1070530

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