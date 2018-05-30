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研究：新住民子女接觸多元文化 創造力突出

中央社2018/05/30 11:47
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北30日電）師大教育學院院長陳學志團隊研究發現，新住民子女雖然生活適應及學業表現比一般學生弱，但因為接觸多元文化，在創意能力及創造力的表現更為突出且具獨特性。

根據教育部2015年統計，新住民占新生兒比例6.14%，占國中小學生比例則為10.6%，等於10個中小學生中，就有1個是新住民子女，台灣師範大學教育學院院長陳學志針對在台灣、離島等各地，來自東南亞、非洲等各國就讀國中小的新住民子女約1491人，跟約4665名一般學生對比做研究。

陳學志說，經過調查發現，雖然新住民子女學生學科成績表現比一般學生弱，但在創造力上的表現卻非常突出，包括在獨創力、冒險性、好奇性、想像力及挑戰性等各方面測驗上，新住民子女表現都優於一般學生。

陳學志認為，新住民子女創造力表現優異，主要源自於他們所接觸多元文化造成，比較願意思索新的觀點和挑戰，對於其他族群也不會有產生刻板印象或偏見，也更願意接受多元角度訊息，增加創意發想。

這項研究成果除了讓民眾對新住民有更正向認知，更有助發展適合新住民策略，相關研究成果獲得國際肯定，刊登在多個知名期刊上。

陳學志表示，團隊成員也把研究成果融入中學課程裡，設計為期6週的多元文化教學課程，課程結束後發現，多元文化組的學生比傳統教學組學生學科表現來得更出色，創造力表現也有提升，之後會持續整合相關教材，再更完善課程設計，激發出學生創造力。

陳學志指出，研究找出新住民子女擁有創造力，希望未來可以適性養才，透過作業、活動等方式，把創造力激發出來並將優勢延伸到其他弱勢領域，並補強他們在校園生活中所面臨的困境。（編輯：楊玫寧）1070530

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