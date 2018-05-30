研究：新住民子女接觸多元文化 創造力突出

（中央社記者朱則瑋台北30日電）師大教育學院院長陳學志團隊研究發現，新住民子女雖然生活適應及學業表現比一般學生弱，但因為接觸多元文化，在創意能力及創造力的表現更為突出且具獨特性。

根據教育部2015年統計，新住民占新生兒比例6.14%，占國中小學生比例則為10.6%，等於10個中小學生中，就有1個是新住民子女，台灣師範大學教育學院院長陳學志針對在台灣、離島等各地，來自東南亞、非洲等各國就讀國中小的新住民子女約1491人，跟約4665名一般學生對比做研究。

陳學志說，經過調查發現，雖然新住民子女學生學科成績表現比一般學生弱，但在創造力上的表現卻非常突出，包括在獨創力、冒險性、好奇性、想像力及挑戰性等各方面測驗上，新住民子女表現都優於一般學生。