陸航機舷窗現裂紋 全機旅客安全

據報導，當時飛機上共有211人。返航後，首都航空調配飛機安排旅客重新起飛，並按照規定向每位旅客補償人民幣400元。

觀察者網今天在報導中轉述相關消息指出，昨天下下，首都航空的JD421航班從蕭山機場飛往越南芽莊金蘭國際機場，起飛不久後因飛機故障而折返。

（中央社記者張謙香港30日電）據報導，中國大陸首都航空一班客機昨天從杭州蕭山機場起飛不久，因為舷窗破裂而折返，全機旅客安全。

本月14日，大陸四川航空公司一班客機因為駕駛艙擋風玻璃破裂脫落而緊急著陸，機師並因此被大陸媒體視為「救人英勇」。

當天早上，四川航空客機在3萬英尺高空飛行時，駕駛艙擋風玻璃突然碎裂，全靠機師目測及人手操作，載有119名乘客的飛機最終安全著陸，化險為夷。

據報導，當天涉事的是空中巴士 A319 型號飛機，於2011年7月服役，脫落的右側擋風玻璃是原裝，營運至事發前未有任何故障、維修及更換紀錄。

當時有媒體引述專家估計，事故原因，可能是玻璃防結冰系統出現故障，導致溫差不穩，令擋風玻璃破裂，但也不排除玻璃本身有質量問題，或者是安全維修不夠細致，沒有發現玻璃破損。（編輯：翟思嘉）1070530