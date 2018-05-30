NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

熱帶擾動有機會成颱 可能影響台灣

中央社2018/05/30 11:49
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北30日電）梅雨鋒面遲遲未帶來明顯降雨，中央氣象局預報員程川芳今天說，下週可能有颱風生成並影響台灣，氣象專家吳德榮也表示，下週可能有1到2個熱帶擾動，但不確定性仍大。

今年5月梅雨季節開始後雖然有幾波鋒面報到，但由於鋒面結構弱，也沒有西南氣流伴隨，到5月底一直沒有明顯強降雨，預報員程川芳表示，昨天到午後雷陣雨有為北部水庫帶來進帳，但中南部降雨仍少，6月1日雖然還有一道鋒面報到，但結構依然偏弱，預估降雨範圍還是集中在北部。

不過，他表示，根據各國預測模式指出，菲律賓及南海都有熱帶擾動，可能形成颱風，由於距目前還有一段時間，對台灣的影響要在6月3日後才會比較明朗，若是真的成颱，也可能會比梅雨鋒面提早為台灣帶來明顯降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，下週的天氣型態牽涉到1或2個熱帶擾動與滯留鋒，以及其間可能產生的交互作用，只要預測過程中相對位置及強度與實際有一點小差異，最終都會產生很大的誤差。

他說明，未來熱帶擾動到底是會帶來大量降雨，或者反而破壞大量降雨的機會，都是有可能的，其不確定性比一般的狀況大得多，更需要耐心觀察。（編輯：卞金峰）1070530

研究：新住民子女接觸多元文...陸航機舷窗現裂紋 全機旅客安全

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan