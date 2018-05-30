熱帶擾動有機會成颱 可能影響台灣

（中央社記者陳葦庭台北30日電）梅雨鋒面遲遲未帶來明顯降雨，中央氣象局預報員程川芳今天說，下週可能有颱風生成並影響台灣，氣象專家吳德榮也表示，下週可能有1到2個熱帶擾動，但不確定性仍大。

今年5月梅雨季節開始後雖然有幾波鋒面報到，但由於鋒面結構弱，也沒有西南氣流伴隨，到5月底一直沒有明顯強降雨，預報員程川芳表示，昨天到午後雷陣雨有為北部水庫帶來進帳，但中南部降雨仍少，6月1日雖然還有一道鋒面報到，但結構依然偏弱，預估降雨範圍還是集中在北部。

不過，他表示，根據各國預測模式指出，菲律賓及南海都有熱帶擾動，可能形成颱風，由於距目前還有一段時間，對台灣的影響要在6月3日後才會比較明朗，若是真的成颱，也可能會比梅雨鋒面提早為台灣帶來明顯降雨。