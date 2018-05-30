NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

王毅訪德 陸外交部：落實兩國領導人共識

中央社2018/05/30 11:54
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北30日電）德國總理梅克爾日前訪問中國，會談重點聚焦雙邊貿易等。梅克爾剛走，中國外交部便宣布中國國務委員兼外長王毅訪德的消息，並稱王毅此行將推動落實兩國領導人重要共識。

梅克爾（Angela Merkel）24、25日訪中，據中國外交部表示，雙方就國際貿易和伊朗核問題等議題交換看法。

此外，梅克爾24日在北京與部分中國維權人士及其家屬會面，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞是否能赴德就醫居住，也是中國官方未提，但眾所矚目的焦點。

中國外交部發言人華春瑩28日宣佈，王毅將於5月30日至6月5日訪問德國、赴布魯塞爾舉行第8輪中歐高級別戰略對話、訪問南非並出席金磚國家外長正式會晤。

華春瑩29日在外交部例行記者會表示，訪德期間，王毅將會見德國總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier），並與德國外交部長馬斯（Heiko JosefMaas）舉行會談。

她表示，近年來，中德雙邊關係發展良好，在國際和地區事務中進行著緊密協調與合作。上周，梅克爾對中國進行了其任內的第11次訪問，中德雙方達成廣泛深入共識。王毅此行將推動落實兩國領導人重要共識，就雙邊關係、重大國際和地區問題進一步加強溝通和協調。

華春瑩說，當前，國際形勢複雜多變，不確定不穩定因素增多，中德作為全方位戰略夥伴，保持密切溝通，攜手合作，共同維護多邊主義、自由貿易和世界和平穩定，具有積極意義。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070530

助非洲女孩翻轉命運 台生拍...醫師指吃過多農藥致癌 食安...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan