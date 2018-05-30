王毅訪德 陸外交部：落實兩國領導人共識

中國外交部發言人華春瑩28日宣佈，王毅將於5月30日至6月5日訪問德國、赴布魯塞爾舉行第8輪中歐高級別戰略對話、訪問南非並出席金磚國家外長正式會晤。

此外，梅克爾24日在北京與部分中國維權人士及其家屬會面，已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞是否能赴德就醫居住，也是中國官方未提，但眾所矚目的焦點。

（中央社台北30日電）德國總理梅克爾日前訪問中國，會談重點聚焦雙邊貿易等。梅克爾剛走，中國外交部便宣布中國國務委員兼外長王毅訪德的消息，並稱王毅此行將推動落實兩國領導人重要共識。

華春瑩29日在外交部例行記者會表示，訪德期間，王毅將會見德國總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier），並與德國外交部長馬斯（Heiko JosefMaas）舉行會談。

她表示，近年來，中德雙邊關係發展良好，在國際和地區事務中進行著緊密協調與合作。上周，梅克爾對中國進行了其任內的第11次訪問，中德雙方達成廣泛深入共識。王毅此行將推動落實兩國領導人重要共識，就雙邊關係、重大國際和地區問題進一步加強溝通和協調。

華春瑩說，當前，國際形勢複雜多變，不確定不穩定因素增多，中德作為全方位戰略夥伴，保持密切溝通，攜手合作，共同維護多邊主義、自由貿易和世界和平穩定，具有積極意義。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070530