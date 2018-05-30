NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

助非洲女孩翻轉命運 台生拍片推廣布衛生棉

中央社2018/05/30 11:53
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北30日電）看似平常的衛生棉，卻是非洲女孩遙不可及的奢侈品。中原大學學生拍攝影片，希望讓大眾瞭解非洲女孩生理期時面臨的困境，藉此推廣布衛生棉計畫，助非洲女孩翻轉命運。

中原大學電子工程系、企業管理系及商業設計系跨域合作開設廣告行銷服務課程，讓學生為非營利組織與社會企業提供專案企劃及廣告行銷服務，今天舉行「要你管」記者會，展現服務學習成果。

中原大學應用外國語文系學生黃沐庭等人組成的團隊，與「愛‧女孩」布衛生棉非洲推廣計畫合作，邀請台灣女孩和非洲女孩拍攝短片，希望引起大家關注，幫助非洲女孩，讓她們翻轉命運。

曾前往肯亞當國際志工的黃沐庭表示，在和當地女孩聊天後才知道，每個月的生理期是她們可怕的夢魘，台灣女孩能隨處買到的衛生棉，對非洲女孩卻是遙不可及的奢侈品。

黃沐庭指出，由於非洲家庭的經濟能力有限，沒有多餘的錢讓女孩買衛生棉，每逢生理期，非洲女孩只能用布片、獸皮、果皮來墊，甚至有人直接坐在地板上讓經血滴流，也因此生理期一到，女孩們便不敢上學，深怕被男同學嘲笑，即使她們非常有心學習，生理期時也只能待在家裡。

在肯亞擔任志工期間，黃沐庭接觸到「愛‧女孩」計畫，協助教導當地女孩用布片做成簡易的衛生棉，同時也宣導正確的衛生觀念，教她們如何洗、曬衛生棉，還有生理期的注意事項。

為了讓更多人瞭解這個議題，黃沐庭和團隊成員邀請非洲女孩和台灣女孩拍攝影片，讓大家瞭解環境和資源的落差，希望號召更多人關注，願意捐款讓「愛‧女孩」計畫購買布料，提供給非洲女孩，或是願意擔任志工，教非洲女孩製作布衛生棉。

另一組團隊則和台灣外籍勞動者發展協會合作推廣「移工翻轉學苑」，希望協助移工成為新南向企業的好夥伴；也有團隊和眼鏡品牌合作，透過拍攝型錄，呈現新住民在台灣的心情與夢想，希望大家關心新住民議題。（編輯：施燕飛）1070530

陸航機舷窗現裂紋 全機旅客安全王毅訪德 陸外交部：落實兩...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan