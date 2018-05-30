NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈台北國際電腦展〉搭配科技發展趨勢 法人點名6大概

鉅亨網2018/05/30 12:04
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台北國際電腦展 (Computex) 將於 6 月 5 日登場，法人表示，搭配產業發展趨勢，建議投資人可留意 6 大趨勢及相關概念股，包括：電競與 VR、人工智慧、物聯網 (IoT、聯網晶片和記憶體、區塊鏈、5G 等族群。

觀察需求方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年來雲端伺服器需求強勁，例如 Facebook 以及 Amazon 積極投入雲端布局；此外，電競電腦需求持續強勁，帶動相關主機板公司繳出不錯的成績。整體來看，今年台北國際電腦展議題，可能往 AI、5G、EV、IoT 的議題持續發展。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則指出，目前全球處於 4G 往 5G 的過渡期，待 5G 建設完成後正式商轉，將實現物聯網的應用想像；而移動通訊部分，可關注智慧型手機 AR/VR 應用相關，隨著蘋果的 3D sensing，Android 手機朝向 OLED、Full- Range 與搭載 AI 晶片為訴求，市場將聚焦高效能運算晶片。

郭修伸表示，電競同樣是台北國際電腦展可留意的趨勢。根據遊戲市場研究機構 Newzoo 預估，今年全球電競市場玩家投入 1379 億美元，電競近年來成長快速且獲政策支持，建議可留意受惠硬體領導廠商。

就盤面而言，近期市場焦點集中於電子零組件、矽晶圓、高殖利率個股，資金面可能壓縮其他類股走勢，而台北國際電腦展 (Computex) 提供市場對未來科技發展趨勢的參考，在半導體框架下高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等領域仍是今年投資重點。

觀察個股部分，隨著 5G 時代越來越近，物聯網發展將更加蓬勃，包括網通及鴻海 (2317-TW) 將是主要受惠股。 

法人指出，5G 因為傳輸速度比 4G 快 10 倍，但是傳輸距離比較短，因此對於小型基地台需求將增加，像是中磊 (5388-TW) 就有機會，另外因應 5G 帶動的傳輸量將增加，對於伺服器 Swtich 的需求也會增溫，包括智邦 (2345-TW) 及明泰 (3380-TW) 也都有機會受惠。

而鴻海則因為代工了多種的網通產品，一旦 5G 規格確定，相關的基地台訂單也會出現，有利於鴻海搶單。

展望後市，廖哲宏表示，隨著智慧型手機逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用正逐漸崛起，仍然是長期成長趨勢；從矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況觀察，整體科技產業需求不弱，而新產品、新應用亦持續增溫中。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字computex概念股物聯網人工智慧電競區塊鏈5gheadline
台股盤中－股匯雙殺 權值股...電聲產品需求成長+車用布局...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan