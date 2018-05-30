NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈76人本季重生　已和主帥續3年約女星談家庭淚崩　自曝奪好友第一次8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

台股盤中－股匯雙殺 權值股鐵青 重挫150點接連摜

鉅亨網2018/05/30 12:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

義大利政治危機升溫，衝擊全球主要股市重挫，台股今 (30) 日開盤跌 38.91 點後，不到 3 分鐘就急殺百點，股匯雙殺之下，台幣貶破 30 元，台股中權值股成殺盤重心，盤中指數大跌超過 150 點，一口氣失守 10900 點、五日線、月線、季線等四大關卡，並一度回測 10800 點。

今天股匯雙殺，新台幣匯率開低走低，甫開市即貶破 30 元關卡，創去年 12 月 22 日以來、逾 5 個月後再見到「3 字頭」。

從今天盤面來看，殺盤重心落在權值股，台積電、台塑四寶、國泰金、富邦金與日月光投控等重量級集團股多表現弱勢，都跌超過 2%。

雙千金方面，股王大立光開低之後，但賣壓未如想像中嚴重，多處在下跌 1% 左右整理。股后國巨開低走低，盤中最低打到 1005 元、跌 7.8%，再探千元大關後獲支撐。

今天盤面上以 MOSFET 族群依舊在漲價題材發酵下逆勢抗跌，杰力延續多頭氣勢，最高亮燈漲停 129.5 元，而大中、富鼎等也 7% 的漲幅。

矽晶圓族群也相對亮眼，環球晶逆勢漲約 3%，帶動嘉晶、合晶同步抗跌；光碟片族群錸德股價再飆漲停，也帶動中環、鈺德向上挺進。

而被動元件族群因股價短線漲多，走勢陷入分歧，華新科、立隆電、蜜望實較強，國巨、奇力新、大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電走勢偏弱。

整體來說，法人表示，義大利政局不穩造成短線國際股市波動，加上美元指數飆上 95，新台幣兌美元匯率貶破 30 元大關，在在都可能讓外資操作偏空力道加重，外資大逃殺之下，短線震盪難免，但年線 10658 點之上仍有強力支撐。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股股匯雙殺headline
〈義債危機〉義大利脫歐隱憂...〈台北國際電腦展〉搭配科技...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan