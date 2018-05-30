台股盤中－股匯雙殺 權值股鐵青 重挫150點接連摜

從今天盤面來看，殺盤重心落在權值股，台積電、台塑四寶、國泰金、富邦金與日月光投控等重量級集團股多表現弱勢，都跌超過 2%。

今天股匯雙殺，新台幣匯率開低走低，甫開市即貶破 30 元關卡，創去年 12 月 22 日以來、逾 5 個月後再見到「3 字頭」。

雙千金方面，股王大立光開低之後，但賣壓未如想像中嚴重，多處在下跌 1% 左右整理。股后國巨開低走低，盤中最低打到 1005 元、跌 7.8%，再探千元大關後獲支撐。

今天盤面上以 MOSFET 族群依舊在漲價題材發酵下逆勢抗跌，杰力延續多頭氣勢，最高亮燈漲停 129.5 元，而大中、富鼎等也 7% 的漲幅。

矽晶圓族群也相對亮眼，環球晶逆勢漲約 3%，帶動嘉晶、合晶同步抗跌；光碟片族群錸德股價再飆漲停，也帶動中環、鈺德向上挺進。

而被動元件族群因股價短線漲多，走勢陷入分歧，華新科、立隆電、蜜望實較強，國巨、奇力新、大毅、禾伸堂、日電貿、信昌電走勢偏弱。

整體來說，法人表示，義大利政局不穩造成短線國際股市波動，加上美元指數飆上 95，新台幣兌美元匯率貶破 30 元大關，在在都可能讓外資操作偏空力道加重，外資大逃殺之下，短線震盪難免，但年線 10658 點之上仍有強力支撐。